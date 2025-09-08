'Путин войну прекращать не хочет': Ермак обсудил с Рубио дальнейшее давление на Россию

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 8 сентября провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки, исполняющим обязанности советника президента США по вопросам национальной безопасности Марко Рубио. Они говорили о российских обстрелах, гарантиях безопасности и санкциях против РФ.

Об этом Ермак рассказал в своем Telegram-канале. Он написал, что проинформировал американского коллегу о постоянных ударах россиян, которые атакуют наши города, жилые дома, дронами и ракетами, убивая гражданских украинцев и разрушая нашу инфраструктуру.

"Впервые враг атаковал здание Правительства Украины – удар был нанесен ракетой Искандер", – отметил Ермак.

Также с Рубио они обсудили гарантии безопасности для Украины, оборонную поддержку, усиление санкций против России и координацию действий с партнерами.

"путин понимает исключительно силу, войну прекращать не хочет, необходимо продолжать давление на рф. Устойчивый мир – наша цель, которой должны достичь", – подчеркнул руководитель ОП.

Он поблагодарил за лидерство президента США Дональда Трампа в стремлении завершить войну России против Украины и весь американский народ за поддержку и помощь. Также Ермак выразил благодарность Рубио, который много делает для достижения справедливого мира.

"Продолжаем работу", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил критическую необходимость прекращения огня, чтобы могли состояться мирные переговоры с Россией. Он заявил, что пока продолжаются атаки дронов и ракет, говорить о переговорах невозможно.

