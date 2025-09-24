'Гайки закручиваются': Британия предупредила Россию, что будет принимать все меры для ухудшения ее экономической ситуации

Страна-агрессор Россия в войне против Украины несет катастрофические потери, которые уже в 20 раз превышают советские в Афганистане. Несмотря на это в войне наблюдается значительная эскалация, к которой прибегают российские агрессоры. Соответственно, для принуждения захватчиков к миру, партнер Украины Великобритания будет принимать все меры для ухудшения экономической ситуации в России.

С таким заявлением министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер обратилась в Совет Безопасности ООН. Отдельно британский чиновник обратилась к представителям России в Совбезе.

Потери России в Украине

"В этой войне, которую начали россияне, их потери сейчас в 20 раз превышают потери СССР в Афганистане. Причем им уже трудно набирать на эту войну новых рекрутов, а в некоторых сферах их запасы настолько низкие, что они прибегают к использованию военной техники 1950-х годов", – в частности, сказала Иветт Купер, обращаясь к Совбезу.

Британский министр подчеркнула: несмотря на такие огромные потери руководство страны-агрессора не только продолжает войну, но и прибегает к эскалации и террору, из-за чего гибнут мирные люди.

Российская тактика

"Количество жертв среди гражданского населения Украины выросло почти на 40%. Дети погибают на детских площадках. От ударов России разрушаются дипломатические учреждения и правительственные здания, больницы и школы. И это не случайности войны. Это результат жестокой стратегии, направленной именно против народа и общин Украины", – сказала Иветт Купер.

Она отметила дисбаланс, который наблюдается невооруженным глазом: если Украина бьет "исключительно по военным целям в России", у захватчиков наоборот, за эти годы войны "их общее влияние на военные цели было минимальным".

Позиция Британии и Европы

Купер предупредила, что ее страна, как и Запад в целом, и в дальнейшем будет принимать все меры для ухудшения экономической ситуации в России.

"Поэтому я обращаюсь к представителю Российской Федерации: мы будем атаковать вашу экономику, которая приходит в упадок, подрывать ваши доходы от нефти и газа, которые идут на финансирование этой войны, атаковать вашу оборонную промышленность, которая производит вам боеприпасы и оружие. Мы знаем – для России цена войны растет, а санкции продолжают закручивать гайки вашей экономики", – отметила британский министр.

Она подчеркнула – уже сейчас благодаря "закручиванию гаек" у захватчиков доходы от нефти "находятся на пятилетнем минимуме", но "мы пойдем дальше" в чем "россиянам можно не сомневаться".

Что предшествовало

Украина и в самом деле, работает на нанесение максимальных потерь оккупантам. Так, только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1010 российских захватчиков. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники. Неудивительно, что с начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже более 1,1 миллиона человек.

Как сообщал OBOZ.UA, США также готовы применять новые санкции против России, если кремлевский режим не согласится прекратить свою агрессию против Украины. Но, чтобы эти ограничения имели эффект, страны Евросоюза должны прекратить импорт российских энергоресурсов, считают в Америке.

