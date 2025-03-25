Еще прошло только два месяца с начала второго срока Дональда Трампа на посту президента США, а он уже со скоростью головокружения проводит в жизнь свою программу, пишет Луис Барручо, Всемирная служба Би-би-си. Сторонники Дональда Трампа оценивают все эти действия как выполнение предыдущих обещаний.

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Однак, аналітики впевнені, що таке швидке прийняття безлічі рішень у першу чергу спрямовано на те, щоб приголомшити опонентів і тим самим послабити їх відповідну реакцію — прийом, відомий як "затоплення зони" ("перевантаження зони", вираз прийшло з американського футболу, а зараз використовується як (піар-термін — Бі-бі-сі).

Стів Беннон, колишній головний радник Трампа, у 2018 році пояснював, що насправді головною опозицією для Трампа були не демократи, а ЗМІ. Спосіб боротьби з пресою - це "перевантаження зони", "заповнення поля всяким лайном", тобто великим об'ємом шуму, що пригнічує і відволікає. За словами експертів, такий підхід дезорієнтує критиків, не дозволяючи їм згуртуватися довкола єдиного наративу.

"Трамп не просто задає порядок денний — він прокладає її катком, — каже Бі-бі-сі Еван Нірман, генеральний директор компанії Red Banyan, що спеціалізується на антикризових комунікаціях. - "Перевантажуючи зону", він домагається того, що жодна полеміка [щодо його неоднозначних дій] не може утримати увагу досить довго, щоб завдати [йому] довгострокової шкоди. Скандали, які б потопили іншого політика, у його випадку ледь помічають"."Вона змушує людей та групи розпорошуватися, ведучи мільйон дрібних неузгоджених битв, — каже Монтгомері Бі-бі-сі. — Це знижує ймовірність того, що супротивники зможуть об'єднатися проти нього [Трампа]".

"Перевантаження зони - це створення хаосу, який виснажує опозицію і підвищує рівень шуму в надії змусити ще більше американців відключитися і відступити", - пояснює Монтгомері.

Ми зараз не будемо оцінювати діяльність 47 президента США, це прерогатива його виборців. Але, ми, українці, кожний ранок з величезною тривогою намагаємось з’ясувати, які там чергові новини з Білого дому і що ще придумала його нова адміністрація.

Впевнений, що увагу багатьох українців привернули матеріали з декількома інтерв’ю Віткоффа - спецпредставника президента Трампа, який є однією з головних фігур на переговорах щодо перемир’я у війні з путіним.

Але, перш ніж перейду до останнього інтерв’ю, яке виявилося надзвичайно несподіваним і викликає дуже серйозне занепокоєння, через те, що ця особа є одним із найбільш наближених до Президента Трампа членів його команди, пропоную повернутись до виборчого процесу в США і згадати те, про що попереджала Камала Гарріс.

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що "фюрер" РФ Водимир Путін буде "сидіти в Києві", якщо її опонент Дональд Трамп займе президентське крісло. Про це К.Гарріс сказала під час заходу в Мічигані з колишніми членами палати представників Ліз Чейні і Марією Шрайвер, повідомляло CNN.

Політик нагадала, що він заявляє про плани вирішити питання війни в Україні за один день.

"Прочитайте і зрозумійте, що він говорить. Він здасться. Він би заставив Україну відмовитися від боротьби з агресором, який руйнує її суверенітет. Якщо б Дональд Трамп був президентом, Володимир Путін сидів би в Києві і розумів, що це значило б для Америки і нашого становища у світі", — заявила демократ.

А тепер, безпосередньо про це інтерв’ю.

Спочатку короткий переказ інтерв'ю спеціального посланця Президента США Стіва Віткоффа, яке він дав журналістові Такеру Карлсону. Висловлювання не дослівні , але їхній зміст повністю збережений.

Головні тези і позиція спецпредставника.

Ключове питання конфлікту Росії та України – статус Криму та Донбасу. Вони російськомовні, там пройшли референдуми, і переважна більшість населення заявила, що хоче бути частиною Росії. Коли це питання буде вирішено, ми вестимемо дуже позитивні розмови. Це завжди було проблемою, але про це ніхто не говорив. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи світ визнає, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає? Зеленський розуміє, що Україна не буде членом НАТО. Обговорення гарантій безпеки для України залишається відкритим. В Україні будуть вибори президента, у Києві вже погодились. Протягом наступного тижня Росія та Україна введуть мораторій на морські удари у Чорному морі. Ми не такі вже й далекі від постійного припинення вогню. Путін супер розумний. Абсурд, що росіяни хочуть пройти маршем усю Європу — ми маємо НАТО. Путін і Трамп зустрінуться у найближчі місяці.

Вже тільки короткий перелік тем, які обговорювались і деякі оцінки спецпредставника Трампа відверто шокують, оскільки не просто повторюють усі путінські наративи, а значно їх підсилюють.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 22 березня. Зокрема, С.Віткофф заявив, що Росія "на 100 відсотків" не хоче вторгнення до Європи і що їй "не потрібно поглинати Україну". Також, за його словами, РФ "повернула собі" п'ять регіонів України — Крим та Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області, "отримала те, що хотіла, і не хоче більшого".

Кремль неодноразово і хибно заявляв, що Крим і ці чотири області є російською територією всупереч міжнародному праву, і заява С.Віткоффа про "повернення" Росією цих територій (які вона незаконно окупувала) посилює виправдання Кремлем своїх територіальних вимог і вторинних.

Окрім цього, С.Віткофф повторив кілька російських заяв щодо статусу українських територій, які Росія незаконно окупувала.

Спецпосланець США повторив кремлівські наративи та заявив, що окуповані Росією Крим, Донбас, Херсонська та Запорізька області є "російськомовними" і що "в цих регіонах відбулися референдуми, на яких переважна більшість людей висловилася за те, що вони хочуть бути під російським правлінням".

Як зазначають аналітики ISW, Росія вже давно використовує подібні заяви для виправдання своєї агресії проти України, використовуючи твердження про необхідність захисту російськомовних на сході України.Якби українці справді хотіли жити під російською владою, Росії б не довелося депортувати мільйони людей на свою територію, зазначають в ISW. Також там зазначили, що заяви С.Віткоффа про територіальні вимоги Росії по всій території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, включаючи ті райони цих чотирьох областей, які не окуповані російськими військами, підривають зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення "сприятливого для інтересів".

Передача цих територій Росії не гарантує Україні надійного захисту від майбутньої агресії.

С.Віткофф також заявив, що українська влада нібито погодилася з тим, що Україна не стане членом НАТО, що фактично є поступкою однією з ключових вимог Кремля. Такі заяви виглядають як поступки Росії ще до початку офіційних переговорів, що послаблює позиції США та України у подальших переговорах щодо завершення війни, заявили аналітики ISW.

Доповненням до цього є цікавий матеріал, про це інтерв’ю і яку роль відіграє С.Віткофф, спецпредставник президента США і як він впливає на формування політичної позиції президента Трампа щодо путіна і його агресії проти України, розмістила Гая Гупта, в The Washington Post, під назвою "Путін замовив "гарний портрет" Трампа, каже представник США". Вона зазначає, що "Коли Володимир Путін почув, що Дональда Трампа підстрелили у вухо на мітингу в Пенсільванії минулого року, російський президент сказав, що він пішов до його місцевої церкви, зустрівся зі своїм священиком і помолився, сказав спеціальний посланник США Стів Віткофф у п’ятницю в інтерв’ю Такеру Карлсону. Путін, згідно з розмовою С.Віткоффа, молився не тому, що Трамп на той час був кандидатом у президенти США, а тому, що він "був з ним у дружбі, і він молився за свого друга".

С.Віткофф сказав, що Путін цим поділився з ним під час другого візиту до Росії в середині березня, який, як він додав, став "особистим".

Віткофф сказав, що Путін дав йому "гарний портрет" Трампа, який Путін замовив "провідному" російському художнику, і попросив, щоб Віткофф передав картину до Білого дому.

Трампа "це явно зворушило", — сказав Віткофф, поділившись цією історією в рамках ширшої розмови про російсько-українські переговори. "Отже, це той вид зв’язку, який ми змогли відновити за допомогою, до речі, простого слова під назвою спілкування".

Віткофф, давній друг Трампа та його колега з нерухомості, взяв на себе ключову роль у переговорах щодо війн у Газі та Україні. Поїздка Віткоффа до Москви передувала довгоочікуваній телефонній розмові у вівторок між Путіним і Трампом, під час якої російський президент відмовився погодитися на повне 30-денне припинення вогню в Україні.

Натомість, Путін запропонував припинити атаки на українську енергомережу в обмін на взаємну паузу щодо українських ударів по енергетичному сектору Росії.

Інтерв’ю Віткоффа з Карлсоном, колишнім ведучим Fox News, було опубліковано в п’ятницю, коли російський безпілотник убив сім’ю з трьох осіб у Запорізькій області України, і кожна сторона звинуватила іншу в порушенні поточної угоди.

Учасники переговорів обох сторін також готуються повернутися до Саудівської Аравії в понеділок для продовження переговорів.

Віткофф сказав Карлсону, що він вважає, що вони близькі до ширшої угоди про припинення вогню.

"Я не вважаю Путіна поганим хлопцем", — сказав Віткофф Карлсону. "Це складна ситуація, ця війна та всі складові, які до неї призвели", — продовжив він. Карлсон кивнув і додав: "Так, амінь".

І далі продовжує автор "З моменту повернення до Білого дому Трамп активно заявляв про своє бажання "дуже тісно" співпрацювати зі своїм російським колегою, щоб припинити війну. Трамп також висловлював теплі слова на адресу російського лідера з часів свого першого терміну.

У своєму інтерв’ю Карлсону Віткофф сказав, що метою адміністрації Трампа є досягнення "30-денного перемир’я, протягом якого ми обговорюємо постійне припинення вогню". Віткофф вказав на просування Росії в Курській області, де українці утримують шматок російської території, і сказав, що українські війська там в "оточенні". ʼ

"Це серйозна умова на полі бою, з якою потрібно мати справу" під час 30-денного припинення вогню, сказав Віткофф. Він додав, що "Курськ — це лише початок", тому що існує 1200-мильний кордон, де десятки подібних боїв і суперечок вимагають переговорів.

"Ми хочемо, щоб усі в певному відношенні були задоволені", — сказав Віткофф Карлсону, додавши, що він хоче, щоб європейці, українці та росіяни відчули, "що ми вийшли з цієї справи з угодою, з якою всі можуть жити", завершує автор.

Майбутні переговори між делегаціями України і США та Росії і США з великою ймовірністю нічим не завершаться.

Перш за все тому, що Путіну не потрібне це перемирʼя і він розглядає переговори в Ер-Ріяді лише як можливість "заговорювати зуби" Трампу. Про це свідчить і склад російської делегації на чолі з колишнім керівником 5 управління ФСБ генералом Бєсєдою і колишнім дипломатом Карасіним. Статус переговорників дуже низький і лише підтверджує негативне ставлення Путіна до цих переговорів. Йому потрібна перемога і він продовжує свято в неї вірити і дурити Трампа.

Разом з тим, в США продовжує погіршуватися рейтинг Трампа і американці все більше і більше не задоволені його зближенням з Путіним і здачею України.

Але, Трамп не може програти Путіну і повністю здати Україну. Це для нього буде катастрофа і викличе серйозні політичні ризики для подальшого збереження влади.

Що насторожує після того як прочитаєш це інтерв’ю.

Ми довгий час не могли усвідомити, звідки Дональд Трамп отримує недостовірну інформацію, яка спотворює реальний стан на фронті та справжні причини путінської агресії і хто вкладає в уста Трампа відверто проросійські наративи.

Після цього інтервʼю багато чого стало зрозумілим.

Не зрозуміло тільки С.Віткофф являється спецпредставником Трампа чи може путіна?