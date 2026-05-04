Фриз инициировала рассмотрение на комитете ВР информации с 'пленок Миндича'

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз обратилась к председателю Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с тем, чтобы на следующее заседание пригласить бывшего министра обороны Рустема Умерова и уполномоченных лиц компании Fire Роіпт.

Об этом Фриз сообщила в Facebook.

"Этот разговор является критически необходимым, ведь общественный резонанс вокруг "пленок Миндича" создает недоверие относительно прозрачности закупок, которые проводило Министерство обороны Украины", – считает народный депутат.

"Вопросы, касающиеся закупок для ВСУ, очень чувствительны для общества и для наших защитников на фронте, поэтому Комитет должен иметь позицию как минимум в рамках парламентского контроля. Мы должны сделать все, чтобы прекратить недобросовестную конкуренцию и манипуляции закупками в оборонно-промышленном секторе в случае их доказательства. Призываю других членов комитета и Председателя поддержать мое предложение и заслушать Рустема Умерова и представителей Fire Point", – написала Фриз.

"Закупки для ВСУ под угрозой после коррупционного скандала власти. "Европейская солидарность" настаивает на приглашении не только бывшего министра обороны Умерова, но и представителей компании Fire Point для обсуждения ситуации. Обеспечение армии – это вопрос доверия общества и безопасности государства. ВР должна дать оценку и обеспечить парламентский контроль по закупкам. Любые подозрения относительно манипуляций или недобросовестной конкуренции в оборонном секторе должны быть публично проверены", – убеждена сопредседатель фракции Ирина Геращенко.