Фортификации, оружие и его производство, дроны и РЭБ: Порошенко назвал пять ключевых пунктов стратегии победы Украины

Петр Порошенко назвал пять ключевых задач, выполнение которых необходимо для победы Украины. Свое видение стратегии пятый президент озвучил, выступая с трибуны парламента.

О том, что он предлагает, Порошенко сообщил в Telegram-канале.

"Стратегия должна содержать 5 пунктов: фортификационные сооружения, оружие и производство оружия украинскими производителями, дроны, средства радиоэлектронной борьбы. На все это нужны деньги, и деньги должна финансировать украинская экономика, украинский бизнес, который мы должны защитить. Поддерживаем требования "Большой семерки" по закону о БЭБ, призываем власть не обманывать партнеров", – призвал пятый президент.

Порошенко также отметил: через 10 лет после начала российской агрессии и через два года после полномасштабного вторжения уже ни у кого нет иллюзий, что цель Путина – уничтожить Украину.

"Путин пришел не за Донбассом, не за Авдеевкой и Бахмутом – Путин пришел для того, чтобы захватить всю Украину, уничтожить весь украинский народ, нас с вами. Не должно быть никаких иллюзий: Украина находится в смертельной опасности. Но есть и достижения: мы с вами сохранили государственность. Мы сохранили Украину, и в этом начало нашей победы и ее залог. Заслуга в этом всех украинцев, но прежде всего – заслуга ВСУ", – убежден Петр Порошенко.

"С этой трибуны все четыре месяца до начала широкомасштабного вторжения я и фракция "Европейской Солидарности" призывали принять законопроекты, которые увеличат обороноспособность нашего государства, увеличат финансирование Вооруженных сил, развернуть резервы, скомплектовать стратегические резервы, перекрыть пути наступления. И бились как головой об асфальт. Кстати, тендеры на Вооруженные силы были в 10 раз меньше, чем тендеры на асфальт. Но с этим будем разбираться после войны", – отметил Порошенко.

"А сейчас нам нужно смотреть вперед, и фактором нашей победы является единство и еще раз единство. Мы должны сконцентрировать все дипломатические усилия, в том числе и парламентскую дипломатию. И вывод должен сделать председатель Верховной Рады, отменив позорное и незаконное распоряжение. Такие действия недопустимы", – подчеркнул лидер партии.