Эта так называемая формула мира Медведева, формула мира России, на самом деле никакая, конечно, не формула мира и даже не формула победы России в войне. Она есть формулой уничтожения Украины. Там немало спорных пунктов. Однако, если свести их все к одному знаменателю, становится совершенно очевидно: Украинское государство должно перестать существовать, его территория должна быть присоединена к РФ, а перед этим еще и ограблена россиянами. Потому что Дмитрий Медведев требует от украинского руководства не только принятия решения о присоединении к РФ, но и готовности к выплате репараций гражданам Российской Федерации, погибшим на фронте, а также тем, кто понес какие-то потери во время российско-украинской войны.

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Тобто в будь-якому разі для Медведєва та його співвітчизників мешканці території сучасної України є людьми другого сорту, які мають бути пограбовані заради достатку тих, хто були учасниками путінської війни проти нашої країни. А територія України своєю чергою має бути приєднана до РФ, щоб її громадяни мали можливості подальшого пограбування цих завойованих і знищених територій.

І насправді це і є справжня програма російського політичного керівництва, яка стосується війни проти України.

Уже неодноразово доводилося пояснювати, що мова йде зовсім не про необхідність приєднати до Російської Федерації території Криму, Донецької, Луганської, Херсонської чи Запорізької області. Навіть не про бажання приєднати до РФ весь схід і південь України. І, до речі, навіть не про бажання приєднати до РФ всю Україну. А про політичну програму, яка має на увазі вихід РФ на кордони СРСР 1991 року.

При цьому ми, в принципі, знаємо дату, яка запланована політичним керівництвом РФ для виходу на ці кордони, – це 2030 рік, тобто чергові вибори президента РФ. І Володимир Путін, якого за кілька днів "переоберуть" очільником Росії, хоче йти на вибори 2030 року вже як керівник відновленої імперії, такого собі "Російського союзу", і проводити ці вибори на всій території колишнього Радянського союзу в кордонах, втрачених ще у XX сторіччі.

Це той політичний і воєнний план, який намагається втілити в життя керівництво РФ. І, до речі, я іноді думаю, що Медведєв такий активний у пропаганді цього плану тому, що він може сподіватися стати наступником Путіна вже не на посаді президента РФ, як це було дотепер, а на посаді очільника цієї нової імперської держави з кордонами від Ужгорода до Ашхабада.

Війна з Україною – це лише частина амбітного людиноненависницького плану Росії. Однак є абсолютно очевидним, що без перемоги над нашою країною і без інтеграції всієї її території – всієї! – до складу РФ можливостей примусити колишні радянські республіки відмовитися від власної державності Росія практично не має. Як бачимо, вона не може примусити до цього навіть очільника, по суті, окупаційного режиму Білорусі, бундючного Олександра Лукашенка.

У цій ситуації війна з Україною стала для президента РФ Володимира Путіна, його соратників та російського народу, який поділяє це путінське бачення кордонів власної держави, справжнім екзистенційним викликом. Бо виявилося, що героїчний опір українців російським планам фактично заблокував усю програму розвитку Російської держави, затверджену чекістами ще в 90-х роках минулого сторіччя, після того, як Радянський Союз ганебно зник із політичної мапи світу і залишився в пам’яті як одне з найогидніших і наймерзенніших утворень за всю історію людства.

Таким чином Дмитро Медведєв висловлює те, чого ці люди насправді бажають – приєднати територію всієї України до РФ. І тут не має бути жодних ілюзій: ніякими окремими областями, ніяким Кримом, ніяким Донбасом Росія не задовольниться. Це виключно плацдарм для подальшого знищення всієї України. І якщо росіяни зможуть захопити якийсь інший український регіон, він також буде просто плацдармом для захоплення нових українських регіонів. Це і є формула.Друга мета всієї цієї оскаженілої банди – пограбувати Україну. Це теж для них є дуже важливим, хоча б тому, що коли вони врешті-решт стали контролювати саму Російську Федерацію, виявилося, що більшість її майна вже амортизована олігархами єльцинських часів. Усій цій путінській шпані, до якої, звичайно, належить і Медведєв, залишилися об’їдки з барського столу. І тому їм потрібні нові території, щоб грабувати їх, не допускаючи представників інших російських хижацьких кланів. Можете подивитися, що відбувається в Криму чи на Донбасі - там діють саме соратники Путіна, саме вони становлять головну кількість тих, хто грабує окуповані регіони.

І третя важлива мета росіян – принизити Захід і примусити його легітимізувати їхні завоювання. Це вже пов’язано з бажанням бачити майбутню Росію в якості важливого полюсу впливу в тому світі, який хотів би побудувати Путін, бачити Росію країною, яка буде залякувати і таким чином контролювати Європу.Тож - досить простий і жахливий план, який може бути зірваний тільки українським опором і західною участю в цьому опорі. Інакше всіх нас чекають темні часи.