Фонд Порошенко передал в ВСУ техники и оборудование на 5 миллиардов 600 миллионов гривен

Петр Порошенко показал количество закупленной Фондом для Вооруженных Сил техники и оборудования с начала полномасштабного вторжения. Фонд уже потратил 5 миллиардов 600 миллионов гривен на помощь военным. Об этом он рассказал во время презентации отчета Фонда в Ужгороде.

Видео дня

"Каждый украинец сейчас должен не просто верить в Вооруженные Силы, а делать все, чтобы им помочь. Кто-то подписывает контракт с Вооруженными Силами, кто-то мобилизуется, кто-то собирает деньги за границей, а кто-то делает это в Украине и закупает огромные объемы помощи", – подчеркнул Порошенко.

"5 миллиардов 600 миллионов гривен – это сумма помощи, из которых 5 миллиардов – это наши с Мариной деньги. И именно на эту сумму за последние два с половиной года мы помогли Вооруженным Силам Украины", – подчеркнул Президент Украины.

Порошенко отметил, что за это время его Фонд закупил и поставил на фронт 27 429 FPV-дронов, 220 ночных FPV-дронов, 1500 ночных и дневных "Мавиков".