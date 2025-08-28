Россия следит за маршрутами военных грузов США в Германии с помощью дронов: в NYT раскрыли подробности

Россия с помощью разведывательных дронов следит за маршрутами военных грузов США в Германии. Москва собирает разведывательные данные для помощи своей армии на фронте в Украине и для усиления диверсионной деятельности в Европе.

В последнее время эта деятельность несколько снизилась, однако не исключено, что к дополнительной осторожности россиян побудило желание сделать вид заинтересованности в переговорах с США. Об этом говорится в материале The New York Times.

Что известно

Собеседники издания среди западных, в том числе и американских чиновников, Россия или нанятые ею исполнители используют разведывательные беспилотники над маршрутами, которые Соединенные Штаты и их союзники используют для перевозки военных поставок через восточную Германию. Таким образом Москва собирает разведывательные данные, которые могут быть использованы для усиления диверсионной кампании Кремля и помощи его войскам в войне против Украины.

Американские и немецкие чиновники обсуждали российские диверсионные усилия, в частности информацию, которая привела к аресту в мае трех украинцев, обвиняемых в работе на Россию.

"Российская диверсионная кампания привела к пожарам на складах в Великобритании, нападению на дамбу в Норвегии, попыткам перерезать кабели в Балтийском море и ряду операций, направленных на то, чтобы приблизить войну в Украине к сердцу Европы и подорвать поддержку Киева", – напомнили в NYT.

После того, как в прошлом году количество российских диверсий достигло пика, в этом году оно значительно сократилось, говорят эксперты и представители западных разведывательных служб. Это, по крайней мере частично, считают в издании, является результатом усиления безопасности в Европе и усилий разведывательных служб США и Европы по предотвращению нападений.

В то же время снижение российской диверсионной активности может быть связано с активизацией попыток завершить российско-украинскую войну путем переговоров.

"Россиянам сложнее действовать в этой ситуации. Но вполне возможно предположить, что россияне сейчас немного осторожнее, пока продолжаются переговоры", – считает эксперт Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

В опубликованном в марте отчете Джонс указал, что в 2022-2023 годах количество российских атак в Европе выросло вчетверо. А в 2023-2024 году еще утроилось. А вот в первом полугодии 2025 года наблюдается некоторое "затишье": только четыре инцидента были квалифицированы как саботаж или попытка саботажа со стороны России.

Эту же тенденцию фиксируют и аналитики Международного института стратегических исследований. Но в своем отчете они предостерегают, что угроза остается, поскольку европейцам трудно скоординировать действия.

В июне в письменных показаниях Сенату генерал Алексус Гринкевич, ныне руководитель Европейского командования США, заявил, что в этом году количество целенаправленных саботажей уменьшилось "благодаря усиленному общественному контролю и активным усилиям правоохранительных органов европейской власти".

И во времена президентства Джо Байдена, и уже при Дональде Трампе США предоставляют разведывательные данные Европе, в том числе касающиеся потенциальных диверсий.

"Это включало предупреждение для представителей немецкой разведки о заговоре с целью доставки взрывчатки или зажигательных устройств на грузовых самолетах, пролетающих через Германию", – отмечает издание.

Этот обмен разведданными помог арестовать трех граждан Украины в Германии и Швейцарии: они готовили атаки на логистическую инфраструктуру для коммерческих грузовых перевозок. Правоохранители предполагают, что они могли планировать закладку взрывных устройств в грузовые самолеты Германии.

И Россия до сих пор имеет возможности вербовать людей для нападений по всей Европе.

Именно поэтому американские и европейские чиновники все больше встревожены полетами неизвестных дронов в Германии.

Сейчас немецкие военные наращивают возможности для противодействия БПЛА на своих военных базах, ведь там понимают, что такие полеты представляют значительную угрозу безопасности.

"По крайней мере некоторые из беспилотников были изготовлены в Иране, а представители немецкой разведки считают, что по крайней мере некоторые из пусков могли быть осуществлены с кораблей в Балтийском море. Американские чиновники подтвердили факт полетов, но заявили, что не смогли отследить их происхождение. Они считают, что беспилотниками руководили россияне или люди, которые работают на российские разведывательные службы", – говорится в материале.

Джонс уверен, что россияне занимаются "прямым шпионажем", пытаясь выяснить, какие компании производят оружие для Украины, и как оружие поставляется в Польшу и далее в Украину.

По его словам, наблюдение с помощью беспилотников, скорее всего, связано с разведкой на поле боя, которая должна была дать российской армии лучшее представление о том, с каким оружием она столкнется и когда.

Однако и Джонс, и западные чиновники не сомневаются: если Россия решит активизировать свои диверсионные операции в будущем, она может использовать информацию, собранную с помощью дронов.

"Если бы в какой-то момент россияне захотели стать более агрессивными и перспективными в сборе разведывательных данных, они бы знали, какие компании экспортируют и какие маршруты используются. Это было бы полезно, если бы они хотели проводить саботаж или подрывные операции", – констатировал эксперт Центра стратегических и международных исследований.

Как сообщал OBOZ.UA, над военными базами в Германии стали чаще фиксировать шпионские дроны.

Беспилотники летали обычно в темноте и довольно тихо. Кто ими управляет, установить не удалось.

Известно о 270 инцидентах с участием 536 дронов в период с января по март этого года. По меньшей мере в 55 случаях одновременно зафиксировали два или более БПЛА .

