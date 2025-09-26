Физическое исчезновение Путина не решит проблем с Россией, – Кислица

В советские времена на философский вопрос о роли личности в общей истории было принято отвечать, что личность является вторичной по отношению к обстоятельствам. Такого мнения относительно современной страны-агрессора России придерживается заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Он убежден, что "физическое исчезновение" российского диктатора Владимира Путина не решит ни проблем россиян, ни проблем, которые РФ создает всему миру.

Дело в том, что путинизм как явление уже достаточно глубоко укоренился в российском обществе. Об этом Сергей Кислица рассказал в интервью изданию "Укринформ".

"Те, кто надеется, что физическое исчезновение Путина является ответом на все наши проблемы, глубоко ошибаются. Путинизм настолько глубоко укоренен, что надеяться, что Путин исчезнет, и Россия каким-то чудесным способом превратится в мирную демократическую страну, полностью безответственно", – сказал дипломат.

Вопрос возник на фоне слухов и заявлений, что "Путин не настоящий", что он уже умер, и страной-агрессором руководят из тени другие лица, используя существующую группу двойников диктатора. И хотя первым таким заявлениям уже больше трех лет, они продолжают появляться довольно периодически.

Так или иначе, Кислица считает, что существует угроза сценария, при котором после Путина "некоторые люди и даже правительства" на Западе могут согласиться сотрудничать с новыми российскими чиновниками, которые заявят, что "не имеют ничего общего с политикой Путина".

В то же время украинский дипломат отмечает, что сейчас ситуация уже другая, чем в 1991 году, и на Западе уже якобы "нет единодушного желания работать с кем-либо в Москве, чтобы чего-то не произошло".

