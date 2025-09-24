УкраїнськаУКР
Возле Путина снова заметили таинственную женщину: кто такая "агент Корнетто" и почему ее фото взбудоражило сеть

Уже почти 10 лет Кремль использует сотрудницу ФСО Екатерину Сафонову в качестве массовки на различных мероприятиях при участии диктатора Владимира Путина. Женщину видели под разными масками: от разносчицы мороженого до работницы завода.

Её последнее появление во время визита Путина на российский оружейный завод вызвало новые домыслы о её личности и роли в службе безопасности диктатора. Об этом говорится в материале The Sun.

Искусственная массовка из сотрудников спецслужб

Таинственный телохранитель Путина по прозвищу "Агент Корнетто", известная тем, что играет разные роли во время выступлений диктатора. Недавно она вновь вызвала интерес и бурные обсуждения в России и за рубежом.

Блондинка была одета как работница завода, когда Путин посетил секретный оружейный завод в России всего через несколько лет после того, как ее видели в качестве продавщицы мороженого. Именно тогда она получила свое прозвище после того, как была замечена, подающей Путину мороженое.

Возле Путина снова заметили таинственную женщину: кто такая "агент Корнетто" и почему ее фото взбудоражило сеть

Она появилась во время поездки в Пермь, на востоке России, где встречала Путина вместе с десятком других военных. Женщина, которую часто называют любимым телохранителем диктатора, была в центре внимания на фотосессии, стоя сразу за Путиным.

Возле Путина снова заметили таинственную женщину: кто такая "агент Корнетто" и почему ее фото взбудоражило сеть

С 2016 года она постоянно присутствует во время визитов Путина по стране, в последние годы появляясь в образах продавщицы мороженого, рыбачки и прихожанки церкви. Однако россиянку не видели более двух лет после того, как она появилась среди солдат в новогоднем обращении Путина в 2023 году.

Ее последнее появление вызвало насмешки у многих, кто заметил ряд странных моментов в визите Путина на завод. В соцсети диктатора высмеяли за его фотосессию, заметив, что рабочие на самом деле были тайными агентами.

В сети предположили, что все сотрудники, включая "агента Корнетто", являются кремлевскими сотрудниками, присланными из Федеральной службы охраны, которая сопровождает Путина по всей России.

Возле Путина снова заметили таинственную женщину: кто такая "агент Корнетто" и почему ее фото взбудоражило сеть

Ходят слухи, что Путин использует своих собственных сотрудников службы безопасности, чтобы выдавать себя за обычных людей, чтобы ему не приходилось встречаться с широкой публикой или отвечать на настоящие вопросы.

Кто такая "агент Корнетто"

Агент Корнетто, ранее известная как Екатерина Сафонова, впервые появилась в сентябре 2016 года, когда ее видели на озере в Новгородской области вместе с российскими рыбаками и Путиным. В следующем году ее сфотографировали рядом с диктатором в образе верующей на рождественской службе в новгородском монастыре.

Свое прозвище она получила после того, как ее дважды видели угощающей Путина мороженым. В 2017 и 2019 годах она подавала Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне. Источники на авиашоу утверждают, что после того, как она отдала угощение, она исчезла с мероприятия.

Это породило предположения, что она является полковником ФСО и пристально следит за президентом. Ее последнее появление состоялось вместе с военными России в новогоднем послании. На мероприятии было заявлено, что ее звали капитан Анна Сидоренко, которая якобы является военным медиком.

Возле Путина снова заметили таинственную женщину: кто такая "агент Корнетто" и почему ее фото взбудоражило сеть

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин в "суперважном" заявлении 22 сентября не упомянул о войне против Украины, атаках украинских БПЛА, мобилизации в РФ и других вопросах, которые волновали граждан РФ. Россияне же устроили истерику в сети и заговорили об "измене".

