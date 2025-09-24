Возле Путина снова заметили таинственную женщину: кто такая 'агент Корнетто' и почему ее фото взбудоражило сеть

Уже почти 10 лет Кремль использует сотрудницу ФСО Екатерину Сафонову в качестве массовки на различных мероприятиях при участии диктатора Владимира Путина. Женщину видели под разными масками: от разносчицы мороженого до работницы завода.

Видео дня

Её последнее появление во время визита Путина на российский оружейный завод вызвало новые домыслы о её личности и роли в службе безопасности диктатора. Об этом говорится в материале The Sun.

Искусственная массовка из сотрудников спецслужб

Таинственный телохранитель Путина по прозвищу "Агент Корнетто", известная тем, что играет разные роли во время выступлений диктатора. Недавно она вновь вызвала интерес и бурные обсуждения в России и за рубежом.

Блондинка была одета как работница завода, когда Путин посетил секретный оружейный завод в России всего через несколько лет после того, как ее видели в качестве продавщицы мороженого. Именно тогда она получила свое прозвище после того, как была замечена, подающей Путину мороженое.

Она появилась во время поездки в Пермь, на востоке России, где встречала Путина вместе с десятком других военных. Женщина, которую часто называют любимым телохранителем диктатора, была в центре внимания на фотосессии, стоя сразу за Путиным.

С 2016 года она постоянно присутствует во время визитов Путина по стране, в последние годы появляясь в образах продавщицы мороженого, рыбачки и прихожанки церкви. Однако россиянку не видели более двух лет после того, как она появилась среди солдат в новогоднем обращении Путина в 2023 году.

Ее последнее появление вызвало насмешки у многих, кто заметил ряд странных моментов в визите Путина на завод. В соцсети диктатора высмеяли за его фотосессию, заметив, что рабочие на самом деле были тайными агентами.

В сети предположили, что все сотрудники, включая "агента Корнетто", являются кремлевскими сотрудниками, присланными из Федеральной службы охраны, которая сопровождает Путина по всей России.

Ходят слухи, что Путин использует своих собственных сотрудников службы безопасности, чтобы выдавать себя за обычных людей, чтобы ему не приходилось встречаться с широкой публикой или отвечать на настоящие вопросы.

Кто такая "агент Корнетто"

Агент Корнетто, ранее известная как Екатерина Сафонова, впервые появилась в сентябре 2016 года, когда ее видели на озере в Новгородской области вместе с российскими рыбаками и Путиным. В следующем году ее сфотографировали рядом с диктатором в образе верующей на рождественской службе в новгородском монастыре.

Свое прозвище она получила после того, как ее дважды видели угощающей Путина мороженым. В 2017 и 2019 годах она подавала Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне. Источники на авиашоу утверждают, что после того, как она отдала угощение, она исчезла с мероприятия.

Это породило предположения, что она является полковником ФСО и пристально следит за президентом. Ее последнее появление состоялось вместе с военными России в новогоднем послании. На мероприятии было заявлено, что ее звали капитан Анна Сидоренко, которая якобы является военным медиком.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин в "суперважном" заявлении 22 сентября не упомянул о войне против Украины, атаках украинских БПЛА, мобилизации в РФ и других вопросах, которые волновали граждан РФ. Россияне же устроили истерику в сети и заговорили об "измене".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!