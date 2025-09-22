Путин в "суперважном" заявлении не упомянул о войне против Украины: россияне устроили истерику и заговорили о "предательстве"

Российский диктатор Владимир Путин в "суперважном" заявлении 22 сентября не упомянул о войне против Украины, атаках украинских БПЛА, мобилизации в РФ и других вопросах, которые волновали граждан РФ. Россияне же устроили истерику в сети и заговорили об "измене".

Путин на собрании постоянных членов Совбеза РФ, как и раньше, начал говорить о "силе" России, которая якобы ответит на любые угрозы, "надежности национальных сил сдерживания", но при этом согласился на сокращение ядерного оружия. Зато диктатор не обсудил социальные темы, в частности зарплаты и пенсии, а также приток мигрантов.

"Это предательство! В лучших традициях Горбача и пьяни Борьки... Могут им гордиться, дело их живёт", – пишут в сети.

Россияне недовольны выступлением Путина

Поэтому такие заявления диктатора не оценили даже собственные граждане. Россияне возмутились из-за того, что Путин умолчал о мобилизованных, которые третий год воюют против Украины. Они также вспомнили о потерях среди армии РФ на войне в Украине.

Самого Путина назвали "старым импотентом, который ни на что не способен", "никчемным, слабым пенсионером", "дедом", "полным маразматиком", а Кремль, по словам россиян, "все дальше от людей".

Также пользователи сети вспомнили об атаке БПЛА на временно оккупированный Крым вечером 21 сентября, а вот сам Путин – нет. Речь идет об ударе по санаторию "Форос", где в то время собрались "важные гости" на закрытое мероприятие.

Конечно, не обошлось и без разговоров о "красных линиях" и, конечно, угроз от самих россиян ударить по Киеву "Орешником".

Особенно россиян волновало то, что Россия пообещала соблюдать договор с США по сокращению ядерного оружия и не участвовать в "гонке вооружений".

По мнению некоторых граждан РФ, это выступление показало слабость России перед Западом.

Сами же россияне заявили, что хотели услышать о ценах, пенсиях, квартирном вопросе, маленьких зарплатах, притоке большого количества мигрантов и тому подобное.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин предложил после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться российско-американского договора о сокращении ядерного оружия. По словам главы Кремля, полный отказ от наследия соглашения "стал бы ошибочным".

