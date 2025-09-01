Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 3 сентября, отправится в Китай на парад, посвященный окончанию азиатского театра военных действий Второй мировой войны. В КНР он встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Будущие переговоры в воскресенье, 31 августа, подтвердили в Кремле. Помощник "президента" Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что встреча была запланирована заранее, не вдаваясь в подробности того, что будут обсуждать политики.

Как передает Euractiv, указанные переговоры "еще больше обострят напряженность между Братиславой и Брюсселем".

Это будет третья встреча Фицо с Путиным за последние восемь месяцев.

Главарь РФ уже находится в КНР, где принимает участие в двухдневном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он также планирует провести ознакомительную поездку по стране, после чего принять участие в параде.

Фицо – один из немногих лидеров Европейского Союза, поддерживающих регулярные контакты с Путиным после российского полномасштабного вторжения в Украину, развязанного 24 февраля 2022 года.

В мае он бросил вызов единству ЕС, отправившись в Москву на так называемый "парад победы", организованный Путиным на Красной площади. Он, а также президент Сербии Александар Вучич, стали единственными гостями из Европы на уровне лидеров государств на мероприятиях в Москве 9 мая.

