Слова недофюрера о том, что Россия много лет постоянно финансирует группу "Вагнера", могут иметь далекие последствия.

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Далее текст на языке оригинала.

В першу чергу, щодо можливого притягнення російських топ-посадовців як співучасників до кримінальної відповідальності за міжнародні злочини, скоєні цими найманцями в інших країнах, в першу чергу, в Африці.

Адже свого часу, наприклад, тільки неможливість доказати факт державного фінансування найманців в Сербії уберегла місцевих чиновників від лави підсудних за ту ж різанину в Сребрениці.

Крім того, ця заява, яку важко сприймати інакше як явку з повинною, вочевидь, має ще один результат.

Вона зробила ще меншим простір для маневру владі США стосовно визнання групи вагнера терористичною організацією, а росії державою – спонсором тероризму.

Сподіваюсь, це розуміють і відповідні чиновники (як в Україні, так і за кордоном) та не будуть гаяти час.