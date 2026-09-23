"Европе пришёл бы конец": бывший глава Еврокомиссии указал на угрозу со стороны ультраправых. Видео

Бывший президент Европейской комиссии Романо Проди заявил, что приход к власти немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) создал бы серьёзные риски для будущего Европейского Союза. Партия имеет антиевропейскую направленность.

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То есть выступает против наднациональных институтов и опирается на националистические позиции. Об этом Проди говорил в эфире итальянского Radio24.

Отвечая на вопрос о возможном приходе AfD к власти, Проди заявил:

"Если AfD получит большинство, Европейскому Союзу конец. Просто. Я не могу дать другого комментария, потому что это реальность", — заявил экс-чиновник.

Он связывает позицию партии с её отношением к европейской интеграции и международным институтам.

"Она антиевропейская, массово выступает против многонациональных институтов, националистическая, расистская — больше ничего от Европы не останется", — сказал Проди.

В то же время экс-председатель Еврокомиссии призвал не переносить результаты выборов в восточной части Германии автоматически на всю страну. Тамтешняя ситуация связана, в частности, с особой напряжённостью и ощущением неравенства по отношению к бывшей Западной Германии. В то же время поддержка AfD постепенно распространяется на другие регионы.

Заявления Проди прозвучали на фоне заметных успехов AfD на региональных выборах. В Мекленбурге-Передней Померании партия заняла первое место, набрав около 38% голосов, тогда как в Берлине ее результат составил около 16%.

Эти результаты усилили политическое давление на правительство канцлера Фридриха Мерца и продемонстрировали дальнейшее изменение политического ландшафта Германии. В то же время другие партии заявляли, что не планируют формировать коалиции с AfD, поэтому первое место на отдельных региональных выборах само по себе не означает прихода партии к власти.

Проди также обратил внимание на особую роль Германии в Европе. Он отметил, что страна является крупнейшей экономической державой континента, а после начала полномасштабной войны России против Украины Берлин взял курс на масштабное укрепление военного потенциала.

"Германия не только является важнейшей экономической державой Европы, но и с начала войны в Украине запустила программу, благодаря которой станет крупнейшей военной и политической державой", — заявил он.

Именно из-за роли Германии изменение ее политического курса могло бы иметь последствия далеко за пределами страны. В конце своего ответа он повторил: "Если это произойдет, мой ответ очень прост: Европе конец, аминь".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что усиление ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD) давно стало не только внутренней проблемой ФРГ. Показательными стали земельные выборы 6 сентября: AfD получила шанс впервые после Второй мировой войны возглавить правительство немецкой земли. Сопредседатель AfD Алиса Вайдель уже заявила, что её партия имеет мандат на формирование правительства в Саксонии-Анхальт. Этот результат уже заставил нервничать руководство Германии. Канцлер Фридрих Мерц назвал результаты выборов на востоке "тектоническим сдвигом" в партийной системе страны и признал драматическое поражение ХДС.

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