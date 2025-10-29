Россия ведет преступную войну. Она прямо сейчас убивает, разрушает, стирает украинские города с лица земли. И в этот момент появляются те, кто плачет по замороженным активам российских инвесторов.

Какая поразительная моральная акробатика - защищать "пострадавших россиян", когда именно их страна каждое утро обстреливает украинские города. И в этих преступлениях есть вклад каждого.

В ЕС заморожены миллиарды евро, принадлежащие частным инвесторам из России. И вдруг звучат призывы "восстановить справедливость" и разблокировать эти средства. Справедливость - для кого? Для граждан страны, которая развязала самую кровавую войну в Европе со времен Второй мировой? В ущерб интересам пострадавшей стороны - Украины.

Каждый евро, заработанный в современной России, - евро, прошедший через систему, где ложь, насилие и коррупция - валюта государства. И теперь, оказывается, нужно волноваться, что у мелкого российского инвестора заблокировали акции или облигации? Может быть, еще и компенсацию выплатить - за неудобства во время бомбардировок Харькова?

Это не "жестокость к россиянам". Это минимальная мера, чтобы остановить участие целой нации в преступлении. Потому что война - это не только Путин. Это миллионы, кто делал вид, что "их это не касается", кто молчал, когда надо было кричать, и кто теперь вдруг вспомнил о "правах человека".

Европа не должна "защищать россиян". Европа должна защищать Украину. И в этом главный моральный смысл санкций.

Деньги россиян - это не частная собственность, это часть машины, которая работала на войну. Это топливо войны. И если Европа всерьез хочет мира, нельзя подливать это топливо в огонь.