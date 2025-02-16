Прошли два года и триста пятьдесят шесть дней войны. На сегодняшних картах ISW показаны какие-то совсем незначительные продвижения россиян, но они настолько некритичны, что мне даже не хочется их перечислять.

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Я понимаю, мои дорогие читатели, что вы ждете от меня разбора всех сегодняшних событий, произошедших на Мюнхенской конференции по безопасности. Но анализ всех выступлений, речей и реплик ключевых участников этого мероприятия - это труд, который невозможно сделать корректно в рамках одного поста в социальной сети. Наверное, в будущем будут написаны целые тома и защищены диссертации на тему того, что случилось сегодня. Сейчас же я могу только написать о своих самых первых впечатлениях от произошедшего.

Прежде всего, конечно, речь вице-президента США Вэнса. В ней вообще не было ничего про Украину. Она вся была посвящена Европе в целом. Вэнс сыпал упреками в адрес Европы и прежде всего он упрекал ее в том, что Европа-де отступила от ценностей демократии, ограничила свободу слова, власти начали преследовать и шельмовать своих политических оппонентов, произвольно отменять результаты выборов и воздвигать "огненные стены" ("Die Brandmauer), чтобы исключить из политического процесса те силы, которые им не нравятся. В этом он видит наступление на права человека и вообще - эрозию тех ценностей, на основе которых и существует единство Европы и Америки, известное во всем мире под названием "Запад".

Тут я в целом соглашаясь с этими упреками, могу сказать только, что мода на всю эту гадость пришла в Европу из Америки. Это в США придумали суд толпы еще до вынесения формального судебного приговора. Этот суд толпы десятилетиями уничтожал карьеры и репутации людей, разорял их и превращал в париев в нарушение самых элементарных норм права.

И долгое время умные профессора из американских университетов говорили, что это нормально, что так и надо. И когда Европа начала перенимать эту моду, оказалось, что в Америке уже такое не носят. Теперь у них снова можно говорить то, что думаешь и нет никакой цензуры.

Это умные профессора из американских университетов наводнили мир своими апокалиптическими исследованиями нео-мальтузианского толка про грядущую экологическую катастрофу, это они затыкали рты всем, кто был против этого "единственно верного учения", это они подвергали обструкции своих оппонентов, лишали их финансирования, увольняли с работы и изгоняли из университетов. И когда стало слышно только их, то их голос достиг ушей маленькой, полубезумной щведской девочки. И теперь оказывается, что это она своими проповедями надоела Америке! Каково?

Это Америка спровоцировала Украину играть на обострение с Россией. Это она подталкивала ее к рискованным решениям и авантюрам. Европа как раз пыталась Украину остановить! (Вспомнить хотя бы Минские соглашения). Но теперь бодрый Вэнс сообщает, что война в Украине - это чисто европейская проблема, разбирайтесь сами, а мы пошли домой, у нас своих дел по горло. Вот только все украинские недра нам отдайте, а так мы не при делах.

Если бы я был кем-то кого Вэнс мог услышать, то я бы ему ответил примерно так. Ок, дорогой Вэнс. Мы все поняли. Ты приехал учить нас демократии. Прекрасно. Ты говоришь, что Европа теперь сама должна за себя отвечать. Великолепно. Тогда у меня предложение: вали в свою Америку и нефиг сюда больше приезжать. Если мы сами - то тогда уже по чесноку. До конца. Мы тут быстро решим все вопросы с нашей безопасностью. Это не мы провоцировали Россию - это вы провоцировали Россию. Но если вы перестанете совать сюда свой нос, мы уж как-нибудь договоримся с Москвой. Не впервой.

Уже завтра к нам потечет русский газ и русская нефть и за это мы получим от Москвы шикарные условия по миру с Украиной. Не забывай также, дорогой Вэнс, что из 300 млрд. замороженных российских активов 90% находится в наших, европейских банках. Понимаешь, какой рычаг у нас есть для серьезных переговоров с Путиным? Это если мы теперь поврозь, если мы теперь не одна команда. Не забывай также, что все виллы и яхты большинства путинских чиновников и олигархов находятся у нас, а не у вас.

Это тоже дает нам основания, считать, что мы в силах сделать Путину "предложение от которого он не сможет отказаться".

Дальше. Это не мы, это вы начали торговые войны с Китаем. Мы же по вашей просьбе сейчас играем с вами в одной команде в этой игре. Если мы теперь каждый за себя - прекрасно: мы вернемся к сотрудничеству с Китаем в полном объеме. У нас с ним вообще нет никаких противоречий: нас не разделяет проблема Тайваня и у нас нет никаких интересов в Юго-Восточной Азии. Если при этом Китай прикончит ваших союзников Тайвань, Японию или Южную Корею - тем лучше для Европы: с нашими автомобилями и станками некому будет конкурировать.

Цинично? Еще как! Но это мы у вас, дорогой Вэнс, учимся. Теперь же модно такое носить. Это называется "голая правда жизни", мужественный ковбойский стиль… Это немного напоминает гитлеровский социал-дарвинизм, но к чему нам сантименты и гуманитарные сопли? Все новое - это хорошо забытое старое…

Так что дорогой Вэнс, все что касается прагматизма и заботы только о своей выгоде, то не сомневайся, мы в эту игру тоже умеем играть. Там где вы учились - мы преподавали! "Deutschland, Deutschland über alles!" - слыхал? Чем это отличается от "America First!"? Поверь, малыш, иногда полезно заглядывать в историю и дочитывать сюжет до конца, чтобы узнать чем там все закончилось…

И правильно Зеленский не стал подписывать договор о продаже Украины Америке. Пусть Украина больше потеряет земли, чем с этим договором, но она сохранит главное, то, ради чего воевала: независимость. Еще раз: Европе, вместе с Украиной надо собраться с силами и решить эти проблемы самим, без Трампа. Пусть поначалу это будет тяжелее, чем с Америкой. Но стратегически Европа выиграет. И значит Украина - тоже.

Потому, что просто порвать с Россией - недостаточно, чтобы стать Европой. Надо еще размежеваться с Америкой. Тем более, что она сама так хочет. Америка хочет уйти из Европы? Скатертью дорожка. Но тогда из Украины тоже валите. Потому, что Украина - это Европа.

Слава Украине! 🇺🇦