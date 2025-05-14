Евроинтеграция ВПК Украины является важной частью программы безопасности Европы, - Игорь Копытин

Оборонная отрасль Украины играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и обороноспособности Украины. И в рамках европейской интеграции крайне важно обеспечить высокий уровень сотрудничества со странами ЕС в сфере безопасности и обороны.

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Об этом в колонке для РБК-Украина заявил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.

"Усиление сотрудничества европейских компаний с украинской оборонной промышленностью также будет способствовать укреплению обороноспособности Украины, но это выгодно и Евросоюзу, который сейчас делает акцент на росте способности своей оборонной промышленности. Успешная интеграция ВПК Украины в оборонную промышленность ЕС должна происходить прежде всего на фоне взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Копытин.

По его словам, Евросоюзу стоит воспользоваться тем, что украинский ВПК имеет более доступные по стоимости ресурсы, отрасль быстро, по сравнению с европейской, может организовывать процессы производства, а также значительно лучше воспринимает все инновационные разработки и эффективно запускает их в серийное производство.

Также, по его мнению, важно и то, что отечественные вооружение и техника проходят проверку в условиях проведения боевых действий, что для европейских производителей недоступно.

По словам Копытина, интеграция в оборонную промышленность ЕС выгодна и Украине, которая получит доступ к современным технологиям, нужное отрасли финансирование и инвестиции, а также доступ к европейским производственным мощностям. Это позволит значительно увеличить объемы производства и улучшить мощности предприятий.

"Существует огромный экономический потенциал сотрудничества и интеграции украинского ВПК в европейскую оборонную отрасль. Наша оборонная промышленность с февраля 2022 года нарастила объемы производства более чем в 20 раз, и только за 2024 год производственная способность украинского ВПК увеличилась с 12 до 35 млрд долларов", - отметил Игорь Копытин.

Дальнейшее масштабирование годового объема производства отечественной оборонной отрасли благодаря новым иностранным и внутриукраинским инвестициям оценивается на уровне более 70 млрд долларов.

Он отметил, что евроинтеграция для отечественных предприятий сектора обороны - это еще и развитие ІТ-индустрии, которая интегрирована в украинский ВПК. Ведь украинские разработчики быстро отрабатывают инновационные технологии, которые испытываются на поле боя, а затем совершенствуются в соответствии с военными потребностями. Речь идет о БПЛА, системах РЭБ и РЭБ, наземной технике.

"Война диктует необходимость быстро решать технологические вопросы, поэтому, в отличие от ЕС, где разработки новых проектов могут длиться несколько лет, в Украине на инновацию тратят несколько недель или месяцев. В процессе интеграции нашего ВПК в европейскую отрасль украинские инновации могут пойти в серийное использование на базе крупных европейских предприятий, и таким образом интегрироваться в европейские оборонные системы и программы", - добавил он.

По его убеждению, евроинтеграция ВПК Украины - это важная часть программы безопасности Европы, стремящейся увеличить свою оборонную способность.

Между тем, подчеркнул народный депутат, именно потенциал украинского ВПК позволит европейским компаниям получить надежные площади для быстрого перевооружения и повышения уровня готовности к любым вызовам безопасности: Украина благодаря интеграции ВПК в оборонную систему ЕС может дать Европе эффективные и относительно дешевые вооружения.

"Полная интеграция украинской промышленной базы в европейскую оборонную экосистему - это именно то, что предоставит нужную инвестиционную поддержку нашему ВПК и позволит реализовать потенциал отечественной оборонной промышленности с одновременным значительным вкладом в уровень безопасности всей Европы", - пояснил народный депутат.

Ранее Игорь Копытин заявил, что новые и старые военные конфликты в мире повышают запрос на безопасность и оборону. Это может стать стимулом для дальнейшего активного развития отечественной оборонной промышленности.