"Это уже точно диагноз": Зеленский призвал к полномасштабному давлению на Россию, которая осуществляет массированные обстрелы под прикрытием дипломатии. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский призывает мир усилить давление на Россию, которая осуществляет массированные атаки под прикрытием дипломатии. За три дня было выпущено более 900 ударных дронов, а также крылатые и баллистические ракеты.
Об этом говорится в вечернем видеообращении президента. По его словам, в этих ударах РФ по Украине нет никакого военного смысла, но это "очевидный политический выбор – выбор Путина, выбор России – выбор воевать дальше и разрушать жизни".
Зеленский 26 мая провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой разведки основательно доложили о ситуации.
"В целом по ситуации: война и российские намерения, возможности российских войск и их промышленного комплекса, а также наши возможности давить на Россию и сбивать ее планы. Видим из информации, которую получает разведка, и из открытых данных, что Путин и его окружение не планируют завершать войну – нет сейчас ни одного подтверждения, что они серьезно рассматривают вариант мира и рассматривают серьезно дипломатию", – заявил президент.
Он подчеркнул, что много свидетельств указывает на подготовку Россией новых наступательных операций. Кремль рассчитывает на дальнейшую войну, и это, со стороны россиян, по словам президента, откровенное пренебрежение всех в мире, кто хочет и пытается сделать дипломатию действенной.
Зеленский убежден, что разведки партнеров Украины также владеют информацией о планах Кремля. Однако важно, чтобы "они не закрывали глаза и докладывали наверх".
"Единственное, что сейчас нужно, – это абсолютно честные выводы и соответствующее совместное давление на Россию", – подчеркнул он.
Как заявил глава государства, удары РФ каждую ночь становятся "все более дерзкими и масштабными". За последние дни враг выпустил по Украине более 900 ударных дронов, а также баллистические и крылатые ракеты. На фоне постоянных атак и недавней встречи в Стамбуле россияне якобы пишут предложения для меморандума о мире, а также много говорят о дипломатии, хотя осуществляют постоянные удары, совершают постоянные убийства, постоянные штурмы и еще и готовятся к новым наступлениям.
"Россия заслуживает полномасштабного давления – на все, что можно сделать, чтобы ограничить их военную способность. Я благодарю всех в мире, кто это понимает. Новые и сильные санкции против России – санкции Соединенных Штатов Америки, санкции Европы и других в мире, кто хочет мира, – это будет гарантированное принуждение России не только к прекращению огня, но и принуждение к уважению – все они должны уважать мир. Путин должен начать уважать тех, с кем говорит. Пока он просто играет с дипломатией и дипломатами. Это точно надо изменить", – подчеркнул президент.
Кроме этого, на Ставке были подробно обсуждены последствия атак РФ на Украину, тактика оккупантов применения БПЛА и как отвечают наши Силы обороны. Зеленский поручил значительно увеличить украинское производство дронов-перехватчиков, и пообещал привлекать для этого больше финансирования от партнеров.
"Готовим соответствующие новости. Также поручил предоставить отдельное финансирование для нашей украинской баллистической программы – для быстрого производства ракет. Был сегодня и подробный доклад руководителя Службы безопасности Украины Малюка. Хорошие есть результаты. Спасибо", – отметил Зеленский.
Президент отметил защитников неба, в частности пилотов боевой авиации - F-16 и "миражей", которые сбили часть крылатых ракет.
"Также 11-я зенитная ракетная Шепетовская бригада, 96-я зенитная ракетная Киевская, 138-я Днепровская, 208-я Херсонская и 301-я Никопольская зенитные ракетные бригады – спасибо вам за меткость! И всем подразделениям защиты нашего неба: мобильные огневые группы, вертолеты армейской авиации, РЭБовцы. Спасибо всем, кто бьется ради Украины! И всем, кто помогает", – сказал президент.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку россиян в ночь на 26 мая по Украине. Он отметил, что страна-террорист применила по нашей территории 355 дронов и 9 ракет, в результате чего есть раненые и разрушения.
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