'Это только начало': Резников заявил, что Минобороны уже заключило 16 контрактов с украинскими производителями БПЛА

Министерство бороны Украины уже заключило 16 контрактов с украинскими производителями БПЛА. На сегодняшний день получены заявки на 75 беспилотников разных типов.

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Об этом 30 января сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Facebook. Он отметил, что поддержка украинского рынка дронов является одним из ключевых направлений министерства.

По словам Резникова, в 2023 году закупки БПЛА для Вооруженных сил Украины будут увеличены. На этот сегмент планируется выделить около 20 млрд грн.

"Это только начало. Ведь речь идет не только о нуждах аэроразведки. Мы говорим о развитии рынка дронов широкого спектра применения (воздух-земля-вода). Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке б/к, эвакуации раненых и т.д.", – рассказал министр.

Резников добавил, что в настоящее время проходят совместные совещания представителей Минобороны, Генерального штаба ВСУ, отечественных разработчиков и производителей БПЛА.

На последнем был определен ряд шагов по усовершенствованию регуляторных процедур. Эти предложения уже в понедельник, 30 января, будут обсуждены на заседании Координационного штаба по развитию производства разведывательных и ударных дронов отечественных производителей, рассказал министр.

По словам Резникова, на днях он лично намерен встретиться с украинскими разработчиками и производителями БПЛА.

"Да, сегодня мы сдерживаем врага за счет беспрецедентной помощи партнеров. И искренне благодарны за нее. Но завтра мы должны быть готовы не только защитить себя, но и оказать помощь нашим союзникам, выполняя роль щита Европы на востоке. И я уверен, что мы действительно, можем быть одним из мировых лидеров в этой сфере", – отметил руководитель Минобороны.

Резников подчеркнул, что перед Украиной стоит непростой вызов – повышение обороноспособности через обеспечение армии оборудованием украинского производства и работа над этим продолжается.

"Мир изменчив. Однако наш сосед, к сожалению, никуда не денется. Он, я уверен, рассыплется – парад суверенитетов не за горами. Но Украина должна быть сильной и укрепляться в дальнейшем. А украинский ВПК должен стать еще более мощным в синергии частного и государственного сектора . И так и будет", – уверен министр обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о формировании в армии Украины первых в мире ударных рот дронов. А командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев назвал применение БПЛА украинскими военными "очень большим шагом вперед".