'Это сознательная политика': Резников объяснил, почему Украина не называет своих потерь в войне с Россией

Украинская власть сознательно не называет цифры потерь среди наших военных и боевой техники. Такие сведения не пойдут на пользу и не помогут созидать веру в обществе, веру, которая помогла Украине выстоять как государству и нации с первых дней полномасштабного вторжения.

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Это решение, которое было принято на уровне Верховного главнокомандующего, Генерального штаба ВСУ, парламента и правительства. Об этом рассказал глава Министерства обороны Алексей Резников в интервью "NV".

"Мы не демонстрируем и не говорим, сколько и какие у нас потери. Это сознательная политика. Для того чтобы победить, вот это ощущение единства общества важно, и враг пытается разрушить его прежде всего. Эта вера нас уже спасла, потому что было время, когда в нас не верили даже наши партнеры, они считали, что через 72 часа Киев падет, правительство вместе с президентом сбегут, ну и через три недели всю страну захватят", – сказал чиновник.

В то же время Резников убежден, что власть нашла довольно доступный и эффективный способ коммуникации с народом. Вся необходимая и актуальная информация поступает обществу, не нарушая принципов безопасности и защиты от деморализации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Резников подчеркнул, что ВСУ готовят контрнаступление, основная задача которого – ослабить оборону оккупантов и, возможно, ее прорвать. Впрочем, раскрывать планы военного командования и делиться деталями предстоящей операции нельзя, поскольку враг внимательно за этим следит.

С этой информацией солидарны представители свободной прессы Запада. Новая операция станет проверкой способности украинской армии перевооружать и формировать батальоны, сохраняя при этом мотивацию и навыки маневрирования, которые давали ей преимущество в трех предыдущих контрнаступлениях.