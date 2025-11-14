'Это сигнал': Огрызко объяснил, что стоит за заявлением США о нехватке инструментов давления на Россию

Недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон почти исчерпал возможности введения новых санкций против России. В Белом доме надеются, что это может заставить Владимира Путина прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Видео дня

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По его мнению, этот сигнал от американского лидера несколько наивный.

"В арсенале американцев куча средств воздействия на Россию – начиная от новейшего вооружения, которое они могут передавать. Когда говорят, что им не хватает для собственных нужд, – несерьезно. Они сейчас ни с кем серьезно не воюют", – сказал он.

Почему США пытаются "задобрить" Кремль

По мнению Огрызко, США могут переложить ответственность на Евросоюз, поскольку, согласно заявлению Рубио, конфискация российских замороженных активов может иметь "непредсказуемые последствия" для Европы.

Вместо того чтобы использовать этот пример с передачей активов для всех агрессоров, США решили переложить последствия на Евросоюз.

"Не забывайте также о других опосредованных сигналах, которые могут свидетельствовать об изменении позиции. Например, сообщения, что США якобы не поддержат в Генассамблее ООН резолюцию, которая четко указывает: агрессор – Россия, Крым – это Украина, территориальная целостность – непродажный принцип. Если сложить все это вместе, имеем вывод: в позиции США еще один зигзаг. И снова надо просчитывать, какие еще коньки они могут выбрасывать, чтобы задобрить Путина", – сказал экс-чиновник.

Напомним, ранее Марко Рубио заявил, что США практически исчерпали арсенал доступных целей для введения новых широкомасштабных антироссийских санкций из-за отсутствия значимых рычагов для введения новых ограничений.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп подписал законопроект, положивший конец самому длительному за всю историю страны приостановлению работы правительства. Это произошло вскоре после того, как Палата представителей, нижняя палата Конгресса США приняли соответствующий законопроект.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!