Это позорное поношение свободы слова: Фонд Порошенко инициировал расследование по демонтажу поздравительных бордов 'Армия. Язык. Вера. Независимость'

В пятницу, 23 августа, в канун Дня Независимости, по всей стране по указанию властей были демонтированы, заклеены, сорваны поздравительные борды Фонда Порошенко "Армия. Язык. Вера. Независимость", "ЕС. НАТО. Украина", поэтому Фонд Порошенко призывает провести расследование и призвать причастных к ответственности.

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Об этом сообщила пресс-служба Фонда Порошенко.

"Фонд считает это беспрецедентным, возмутительным преступлением, которое можно было бы представить в России, Беларуси или какой-нибудь африканской диктатуре – но не в государстве, которое взяло на себя обязательство как кандидат в члены Европейского Союза. Фонд Порошенко сейчас собирает информацию о заказчиках, организаторах и участниках этой "спецоперации" и намерен обратиться в правоохранительные органы с требованием расследовать это преступление", – сказано в сообщении.

Фонд Порошенко обратился ко всем, кто может предоставить нам фото- или видеофакты этого вандализма.

"Пожалуйста, отправьте нам их в приват или в комментарии под этим постом, указав населенный пункт и адрес рекламного носителя. По нашему мнению, после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года всем должно стать очевидным, что Армия, Язык, Вера – это не политические лозунги, а базовые для создания государства и существования Украинского государства ценности", – добавили в организации.

Отмечается, что власть тратит бюджетные средства, привлекая к этому "охоту на ведьм" правоохранительные органы и муниципальные службы, ведь стоит эти усилия направить на финансирование дронов, средств РЭБ и другой техники для фронта. Ведь война продолжается, и враг - путинская Россия, а не политическая оппозиция или неугодные властям благотворительные организации.

"Отмечаем: речь идет не об уничтоженном имуществе, профинансированном частными средствами. Речь идет об откровенной государственной цензуре, позорном унижении свободы слова. Это вопрос всего общества, однозначно выбирающего для себя путь демократии и верховенства права, а не диктатуры. Именно поэтому мы намерены довести это дело до логического завершения, выяснить все обстоятельства и в законном порядке вынудить нести за это ответственность", – подчеркнули в Фонде Порошенко.