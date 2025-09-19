'Это был сигнал': польский дипломат объяснил, что означает вторжение российских дронов в Польшу

Вторжение дронов РФ в воздушное пространство Польши было сигналом запугивания с целью уменьшить польские усилия в помощи Украине. И этот инцидент был не ошибкой, а подготовленной российской операцией.

Об этом заявил Петр Лукасевич, временный поверенный в делах Польши в Украине. В интервью "Радио Свобода" он отметил, что провокация также должна была проверить реакцию Варшавы и ее союзников по НАТО.

"Это должен был быть политический и военный сигнал, призванный немного напугать поляков. Но какими бы ни были намерения, они не оправдались, не достигли цели", – уверен дипломат.

Он подчеркнул, что российские БПЛА не по ошибке залетели на польскую территорию. "Мы знаем, что эти дроны были намеренно направлены на Польшу Россией. Это были дроны, которые не сбились с курса, это не было следствием какой-то ошибки, а были направлены на Польшу", – отметил Лукасевич.

Он считает, что реакция польских военных "была адекватной относительно уровня угрозы и характера вторжения". А реакция НАТО была ожидаемой и даже образцовой.

"В том смысле, что не случилось никакой беды, то есть никто не пострадал, не было раненых, погибших. Существуют различные сообщения о разрушении инфраструктуры. Но одно в этом всем является определенным: полную ответственность за эти разрушения несет исключительно Россия. Именно она направила эти дроны с намерением осуществить определенную провокацию, послать мрачный политический сигнал", – продолжил Лукасевич.

После такого российского шага Варшава будет расширять сотрудничество с Киевом.

"Этот случай напомнил, что война происходит у польских границ в союзном, дружественном государстве – Украине, но также она переносится на территорию Польши, Румынии, стран Балтии (Литвы, Латвии, Эстонии), где такие вторжения дронов и раньше имели место. Конечно, они были меньше по количеству. Тогда еще можно было говорить об определенных случайностях. Вторжение 19 дронов, безусловно, случайностью не было. Поэтому мы абсолютно не имеем никаких оснований для сомнений, а, наоборот, можем говорить с полным убеждением, что НАТО действует и даст отпор в случае нападения на польскую территорию", – убежден дипломат.

Что предшествовало

В ночь на 10 сентября во время российского обстрела Украины часть вражеских дронов пересекла границу и вторглась в польское воздушное пространство. Впервые с начала полномасштабной российско-украинской войны западные страны сбили "Шахеды", которые залетели на территорию НАТО.

Силы союзников ликвидировали только четыре из 19 беспилотников РФ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сразу после инцидента заявил, что налет почти двух десятков дронов мог быть ошибкой.

Союзники по НАТО выразили солидарность с Польшей и осудили поведение Российской Федерации.

Как писал OBOZ.UA, утром в пятницу, 19 сентября, три истребителя МиГ-31 страны-агрессора нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к столице Таллинна. Самолеты кружили около 12 минут в районе острова Вайндло в Финском заливе.

