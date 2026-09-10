"Это не случайность": в МИД заявили, что Россия систематически терроризирует американский бизнес в Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что систематический обстрел американских предприятий в Украине со стороны страны-агрессора России не является случайностью. На этот раз оккупанты нанесли удар по гражданскому заводу по производству подсолнечного масла в Днепре, а несколько недель назад обстреляли предприятие в Сумах.

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Об этом Сибига сообщил в посте в соцсети Х. Это свидетельствует о необходимости усиления противовоздушной защиты Украины и давления на Россию.

Что известно

Министр иностранных дел отметил, что Россия вновь нанесла удар по гражданскому заводу по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащему американскому агробизнес-гиганту Bunge. В результате этой атаки есть жертвы, а завод получил значительные разрушения.

По словам Сибиги, это не случайность, а часть террористической кампании оккупантов против американского бизнеса.

"Это не случайность, а часть систематической террористической кампании Москвы против американского бизнеса и экономических интересов", – отметил он.

Он отметил, что эта атака произошла всего через несколько недель после нападения на другую компанию, принадлежащую США, в Сумской области.

Это подчеркивает необходимость усиления защиты Украины и давления на страну-агрессора – Россию.

"Такие удары подчеркивают насущную необходимость усиления украинской противовоздушной обороны и усиления давления на российский режим, чтобы заставить его прекратить войну и начать содержательную дипломатию", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в четверг, 10 сентября, российские войска вновь атаковали одно из предприятий в Днепре, которое уже подвергалось удару ранее. В результате новой атаки погибли пять человек. Известно, что ещё двое получили ранения. Во время повторного обстрела на территории предприятия возник пожар.

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