Угроза войны России против Европы вполне реальна, и страны ЕС уже готовятся к такому сценарию. Им нужно укреплять боеспособность и "вооружаться с умом".

Неожиданно, но к такому выводу пришел президент Сербии Александр Вучич, известный своими пророссийскими взглядами. В эфире программы National Daily на телеканале Pink TV он заговорил о запланированной на четверг, 13 ноября, встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В этом контексте сербский политик прокомментировал слова начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона. Последний предупреждал, что французская армия должна быть "готова к потрясению через три-четыре года".

"По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая болтовня. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал", – высказал свое мнение Вучич.

Белград и другие европейские столицы должны быть готовы, потому что "оказались между молотом и наковальней".

"Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать больше средств, чтобы защитить нашу страну", – пришел к выводу президент Сербии.

– Недавно Александар Вучич заявил, что склады его страны переполнены боеприпасами, и сейчас производится еще больше, особенно минометных снарядов. Он предложил Европейскому Союзу приобрести эти боеприпасы и потом делать с ним "что угодно", не исключая, что конечным покупателем может быть Украина.

– Пресс-секретаря кремлевского диктатора Дмитрия Пескова возмутила такая позиция Белграда. Он заявил, что Москве "не хотелось бы видеть сербские боеприпасы против своих солдат".

