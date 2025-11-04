'Не хотелось бы против российских солдат': у Путина запаниковали из-за решения Сербии продавать боеприпасы в Украину

В Кремле произошла паника после того, как президент Сербии Александар Вучич заявил о готовности продавать боеприпасы странам ЕС, которые могут попасть в Украину. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков поспешил выразить беспокойство и заявил, что России "не хотелось бы видеть сербские боеприпасы против своих солдат".

Об этом заявил Песков в комментарии российским СМИ, которые массово подхватили тему. Он отметил, что Москва "понимает, с какими трудностями сталкивается Сербия", но все же считает возможные поставки боеприпасов "нежелательными". Кремлевские медиа подали его слова как "мягкий сигнал" Белграду, пытаясь сохранить иллюзию дружбы между двумя государствами.

Реакция Белграда и Кремля

Заявление Пескова прозвучало после интервью президента Сербии Александара Вучича, где он подтвердил, что Белград не намерен блокировать продажу своих боеприпасов странам Евросоюза, даже если они попадут в Украину. По его словам, Сербия имеет достаточные запасы и мощный военно-промышленный комплекс, который может обеспечить производство снарядов и минометных выстрелов в значительных объемах.

"Наши склады переполнены боеприпасами, и мы производим еще больше, особенно минометные снаряды. Мы производим больше боеприпасов, чем Франция. Я не хочу, чтобы меня считали тем, кто постоянно поставляет боеприпасы воюющим сторонам, но в Европе боеприпасы нужны. Поэтому я предложил нашим друзьям из ЕС заключить с нами договор купли-продажи и взять все, что мы имеем", – отметил Вучич.

Эта позиция Вучича вызвала едва скрытую ярость в Москве, ведь Сербия традиционно считалась одной из немногих европейских стран, которые оставались лояльными к РФ.

Балканское напряжение и последствия

После заявления Вучича российские пропагандистские каналы начали активно обсуждать "измену сербского брата". В соцсетях и ток-шоу звучат эмоциональные призывы "прекратить поддержку Сербии", хотя официально Кремль воздерживается от резких шагов. В то же время европейские дипломаты называют этот шаг Белграда "поворотным моментом" и еще одним доказательством того, что Сербия постепенно дистанцируется от влияния России.

Аналитики предполагают, что на фоне войны в Украине Сербия пытается балансировать между давлением ЕС и стремлением не потерять традиционные рынки оружия. Но ситуация с Песковым показала: даже словесный намек на поддержку Украины вызывает у Кремля настоящую панику.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Вучич предложил ЕС приобрести у Сербии боеприпасы и, если надо, передать их Украине. Пророссийский политик даже не исключил того, что снаряды могут быть переданы Украине для уничтожения российских оккупантов.

