'Это хороший сигнал': Зеленский высказался о визите Орбана в Украину и Саммите мира

Президент Владимир Зеленский назвал "хорошим сигналом" визит в Украину премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Однако на его призыв о прекращении огня отреагировал неодобрительно, подчеркнув, что этот вопрос можно обсуждать только на большой международной площадке, такой как Саммит мира.

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Речь идет о разработке четкого плана, как это было с обсуждением в Швейцарии вопроса энергетической и ядерной безопасности нашего государства. Об этом украинский лидер говорил в интервью Bloomberg, запись которого доступна в видеоформате на YouTube-канале.

Интервьюер напомнила, что скандальный венгерский политик ранее был препятствием для ЕС в вопросах выделения военной помощи Украины, но вот вдруг впервые с начала полномасштабной войны приезжает в Киев, еще и призывает к прекращению огня.

Зеленский ответил, что визит Орбана в Киев – это все-таки хороший сигнал, и это лучше, чем не иметь диалога. Сейчас, по его словам, удалось сделать отношения между странами более близкими.

"Я не знаю, чем это закончится в будущем, мне сложно сказать. Но это хорошие, теплые шаги навстречу друг другу. Да, желательно, чтобы соседи разговаривали и поддерживали, а не блокировали. И я рад, что сегодня Венгрия уже поддерживает Украину по пути в ЕС", – отметил президент.

В то же время он сказал, что призыв Орбана о cease-fire (англ. прекращение огня) – это не то, на что пойдет Украина без четкого плана. Зеленский добавил, что у украинской стороны уже было много встреч и переговоров на эту тему, но Россия всегда срывала договоренности и продолжала убивать украинцев.

"Мы не доверяем Путину, потому что он убийца и агрессор. Важно, что Венгрия признает, что Россия – агрессор. Важно, что она признает территориальную целостность и суверенитет Украины", – подчеркнул президент.

Он добавил, что говорить о прекращении огня Украина будет только на международной площадке, в присутствии лидеров, которым доверяет. По его мнению, они могут иметь разный взгляд на этапы окончания войны, но должны быть на одной стороне с Киевом.

Президент говорит, что Саммит мира в Швейцарии как раз и показал, что партнеры могут следовать по этому пути: более ста стран были собраны, согласован план об энергетической и ядерной безопасности Украины. По прекращению огня тоже нужен очень четкий план.

"Мы должны понимать, что Россия не будет использовать cease-fire, чтобы накапливать технику на нашей территории, которую она оккупировала, потому что мы не будем ее останавливать ударами. Они могут просто создать внутри сильный кулак и обвинить нас, как это уже было, начать еще одно вторжение... Мы в войне. Дать преимущество России сегодня просто невозможно. Нужно быть разумными. Потому что очень просто договориться о cease-fire, но очень сложно потом искать тех, кто должен отвечать, почему он был сорван", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны отметили, что Орбан использовал визит в Украину 2 июля как возможность показать себя "миротворцем" после того, как его страна взяла на себя председательство в Совете Европейского Союза. Однако то, что предлагает этот известный друг Путина, не поможет достичь крепкого мира для Украины.

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