'Это ему вредит': Трамп пообещал поговорить с Путиным об атаках по Украине

Президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске с главой Кремля Владимиром Путиным поговорит с ним о российских атаках на гражданское население Украины и попытается отговорить его от таких действий. По словам американского лидера, такие удары вредят и самому российскому диктатору.

Об этом глава Белого дома заявил в пятницу, 15 августа в комментарии журналистам на борту президентского самолета по дороге на Аляску, его цитирует Sky News.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать то, что в ночь накануне саммита Путин снова атаковал Украину дронами.

Президент США высказал предположение, что таким образом Путин пытается усилить свою позицию на переговорах.

"Он пытается создать сцену. В его понимании это поможет им заключить лучшую сделку. На самом деле это вредит им. Но, по его мнению, это поможет им заключить более выгодную сделку, если они смогут продолжить убийства. Возможно, это просто его сущность, его гены, его генетика. Но он думает, что это дает ему силу в переговорах. Я думаю, что это вредит ему. Но я с ним об этом поговорю", – сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что в целом Путин "умный парень", и они ладят с ним с "хорошим уровнем уважения с обеих сторон".

Напомним, что за несколько дней до встречи на Аляске Трамп сказал, что вряд ли сможет убедить российского диктатора прекратить атаки на инфраструктурные и жилые объекты в Украине и убийства гражданских лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь перед саммитом на Аляске Россия вновь атаковала Украину с воздуха. Враг применил 99 средств воздушного нападения: две баллистические ракеты и 97 дронов. Силы ПВО обезвредили 63 БпЛА.

