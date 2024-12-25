'Это действия, явно нарушающие международное право': Молдова подтвердила вторжение российской ракеты в свое воздушное пространство

Россия на Рождество, 25 декабря, устроила новую массированную атаку по Украине. Одна из российских ракет нарушила воздушное пространство Молдовы.

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Кишинев осуждает действия агрессора, нарушающие международное право, и заявляет о полной солидарности со страдающей от вражеских атак Украиной. Такое заявление утром 25 декабря сделала президент Молдовы Майя Санду.

"Пока наши страны празднуют Рождество, Кремль выбирает уничтожение – нацелившись на энергетическую инфраструктуру Украины и нарушив ракетой воздушное пространство Молдовы, действия, которые явно нарушают международное право. Молдова осуждает эти действия и полностью солидарна с Украиной", – написала глава Молдовы в своем официальном аккаунте в сети Х.

В то же время в Румынии, где, по данным мониторинговых каналов, российская ракета также успела "погулять" этим утром, факт нарушения своего воздушного пространства отрицают.

Напомним, Россия на Рождество запустила по Украине ракеты из Ту-95МС, "Калибры" и баллистику. Целились оккупанты прежде всего по энергообъектам, вследствие атаки есть разрушение на ТЭС и применены графики отключений.

В частности, по меньшей мере 12 ракетами оккупанты ударили по Харькову. В облцентре есть повреждения инфраструктуры и жилой застройки, сообщалось о раненых.

А на Днепропетровщине из-за ракетной атаки по энергообъектам погиб человек.

Под вражескими ударами находились также Прикарпатье, где часть региона была обесточена, и Киевщина, где из-за ударов РФ повреждены дома и 12 грузовиков.

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