"Это будет решение Трампа": Рубио прокомментировал возможность введения санкций против России

Администрация Дональда Трампа имеет понимание, какие именно санкции можно будет ввести против Российской Федерации. Однако окончательное решение будет принимать непосредственно президент США.

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Тему новых экономических ограничений, направленных на государство-агрессора, он прокомментировал в интервью Fox News. Стенограмму разговора обнародовала пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Когда у Рубио спросили, сколько еще времени глава Белого дома готов дать диктатору Владимиру Путину, госсекретарь не ответил прямо.

"Мы полностью осознаем, какие санкции можем применить, и в определенный момент президент может принять решение сделать это", – сказал он.

Рубио добавил, что Трамп "не будет ходить кругами и искусственно объявлять сроки" для РФ.

"Но он также отметил, что для Европы важно также сделать так же. В Европе все еще есть страны, которые покупают российскую продукцию, включая нефть. И президент бросил вызов нашим европейским партнерам, чтобы они сами ввели санкции, которые они просят ввести нас. Поэтому, если они намерены это сделать, они должны... мы хотим призвать их действительно выполнить то, о чем они нас просят", – заявил главный американский дипломат.

Также он отрицает, что Путин "ободрен" встречей на Аляске и прибегнул к эскалации после переговоров. Как объяснил этот момент Рубио, войны обостряются сами по себе. "Они станут только хуже, а не лучше, если продолжат идти в том же духе, особенно если это такая затяжная война", – сказал он.

Государственный секретарь заверил, что Трамп хочет положить конец российско-украинской войне и "потратил огромное количество политического капитала, энергии и времени", пытаясь сделать это.

"Никто в мире не сделал больше, чем президент Трамп, чтобы положить конец украинско-российской войне. Но в конце концов, для этого нужны обе стороны, чтобы договориться. И, как вы сказали и как вы отметили (обращается к журналисту. – Ред.), мы не смогли достичь подобных результатов от российской стороны. Но, опять же, это не война Трампа. Трамп унаследовал эту войну. И теперь президент делает все возможное, чтобы попытаться положить ей конец", – заверил Рубио.

Что предшествовало

Дональд Трамп 13 сентября уже говорил о том, что готов ввести "серьезные санкции", однако только после того, как "все страны НАТО договорятся и начнут делать то же самое", а также прекратят покупать российскую нефть.

"В любом случае я готов, когда вы будете готовы. Только скажите когда", – написал он в обращении в соцсети.

Вечером того же дня президент Владимир Зеленский призвал Европу, Соединенные Штаты Америки, страны G7 и G20 перестать искать оправдания относительно санкций против РФ. Киев рассчитывает на сильные шаги партнеров, и санкционное давление – один из шагов к миру.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей Майк Джонсон 14 сентября заявил, что "адекватные санкции" Соединенных Штатов против Российской Федерации "давно назрели" и Конгресс потенциально может проголосовать за них. Однако любой закон должен быть подписан американским президентом, поэтому зеленый свет на такое решение должен дать Дональд Трамп.

