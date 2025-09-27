'Это борьба за выживание': Зеленский сказал, как закончить войну, и обратился к Глобальному Югу

В отличие от страны-агрессора Украина хочет мира, но вынуждена продолжать воевать, потому что воюет не за новые земли, а ради выживания украинского народа. Поэтому Украина вынуждена использовать военную силу. Но дипломатия, по определению президента Украины Владимира Зеленского, "это хороший компромисс для всех".

Об этом украинский лидер рассказал в интервью американскому изданию Axios. В частности, украинский президент отметил, что Киев никогда не признает российскими оккупированные территории, но не исключил возможность их возвращения дипломатическим путем.

Война в Украине

Владимир Зеленский подчеркнул: украинцы никогда не хотели войны, не начинали ее, потому что "нам не нужна была война ни в каком виде или формате".

"Ни один разумный человек в мире не может хотеть войны, потому что это только потери. Человеческие потери. Однако если речь идет о нашем выживании, то что нам оставалось делать? Мы и делаем то, что должны. Мужчины и женщины. Это вопрос наших семей", – объяснил президент Украины.

Путь к миру

Он выразил надежду, что международное давление заставит Москву сесть за стол переговоров. Причем Владимир Зеленский призвал страны Глобального Юга присоединиться к давлению, которое уже проводят страны Запада.

"Надеюсь что со стороны Глобального Юга – они по крайней мере подумают об этом и начнут что-то делать, потому что до сих пор они ничего не делали. Были пустые заявления, какие-то идеи и "новые формулы", как закончить войну. Ежемесячно эти "новые формулы", "новые шаги" и новые страны, но никакого реального давления. Поэтому я надеюсь (со всем уважением ко всем лидерам), что все дожмут Путина, чтобы он сел за стол переговоров и остановил войну", – сказал украинский лидер.

Вопрос дипломатии

Учитывая то, Москва постоянно говорит о "реалиях на земле", понятно, что на указанных переговорах главными вопросами были бы территориальные. Также очевидно, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими. Именно поэтому в данном случае дипломатия, по определению президента Украины, "это хороший компромисс для всех".

"Между нами, если предположить, что уже завтра будет прекращение огня, и все поймут, что если у нас нет сил вернуть эти территории (военным путем), то мы готовы это обсуждать. Мы готовы вернуть их – когда-то в будущем – дипломатическим путем, а не с помощью оружия. Я думаю это хороший компромисс для всех. Это будет означать, что такие вопросы мы можем решать именно путем диалога", – отметил Владимир Зеленский.

Позиция США

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил: Украина находится в позиции, чтобы победить и вернуть все свои территории в первоначальных границах. Это возможно – с военной поддержкой Европы и НАТО, считает он.

Соответствующее заявление прозвучало во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где Трамп и Зеленский провели встречу. Позже украинский лидер признал, что это была не просто "хорошая встреча", а пожалуй лучшая из всех.

Как сообщал OBOZ.UA, выступая на Генассамблее ООН, Трамп указал на провал России в ее войне против Украины. Он напомнил, что Москва планировала провести "СВО" за считанные дни, но у нее не получилось, и это выставляет ее в "плохом свете".

