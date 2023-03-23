'Это борьба с безнаказанностью за тяжкие международные преступления': в МКС отреагировали на угрозы из-за ордера на арест Путина

Президиум Ассамблеи государств-участников Римского статута заявил о непоколебимой поддержке Международного уголовного суда. Причиной такого заявления стали угрозы в адрес МУС, из-за выданного ордера на арест президента России Владимира Путина.

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Об этом сообщает пресс-служба МУС. Ассамблея заявила о полном доверии к суду.

"Президиум выражает сожаление по поводу этих попыток помешать международным усилиям обеспечить ответственность за действия, которые запрещены общим международным правом. Мы подтверждаем полное доверие к суду как к независимой беспристрастной судебной институции и повторяем нашу твердую приверженность поддерживать и защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском статуте, сохранять его целостность", – сказано в сообщении.

Так в суде добавили, что таким образом воплощают в жизнь обязательство бороться с безнаказанностью.

"МУС воплощает наше коллективное обязательство бороться с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. Мы призываем все государства уважать независимость судов и прокуратуры", – заявили в суде.

Отметим, Ассамблея государств-участников Римского статута является руководящим надзорным и законодательным органом МУС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бразилия вслед за Южно-Африканской Республикой заявила о готовности арестовать Путина. Там подтвердили, что выполнят решение Международного суда и арестуют кремлевского диктатора в случае въезда в страну.

президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МУС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость.

Ранее сообщалось, что в администрации американского президента Джо Байдена положительно оценили решение Международного уголовного суда в Гааге объявить о выдаче международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

К слову, министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что в случае приезда диктатора Владимира Путина в Германию он сразу же будет задержан и оправлен в Гаагу. Это будет сделано в связи с выдачей Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора.

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