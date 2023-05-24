Есть на вооружении в Европе: Мельник сказал, какие истребители, кроме F-16, могут помочь Украине

Украине, помимо F-16, могут помочь на поле боя и другие западные истребители. В частности, речь может идти о боевых самолетах Eurofighter или Tornado, которые могут служить носителями полученных от Британии ракет Storm Shadow.

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Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Украины и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью проекту "Орестократия". По его словам, вопрос о поставках Киеву современных западных истребителей на самом деле "начинает сдвигаться и в политической плоскости", поскольку очевидно, что союзники в Европе способны предоставить авиационные мощности.

"Если мы возьмем Eurofighter – они на вооружении только у четырех государств, это не только Германия, но прежде всего Великобритания, Испания, Италия. То есть наши базовые, ключевые крупные союзники в Европе. Они владеют около 500 самолетов", – сказал Мельник.

Он отметил, что Eurofighter – "достаточно еще современный самолет, который прошел боевые крещения во многих уголках мира".

"Я думаю, что это не как альтернатива F-16, но как некий переходной, промежуточный этап. Для того чтобы наши пилоты так же могли пройти обучение. Никаких препятствий для этого нет", – отметил зам главы МИД.

Мельник напомнил, что именно два Eurofighter сопровождали правительственный самолет, на котором летел президент Владимир Зеленский из Рима в Берлин, о чем с гордостью написали немецкие СМИ.

"Я когда это прочитал – лучше эти самолеты вместе отправили бы в Украину для того, чтобы они могли быть задействованы в подготовке большого контрнаступления, которое мы все ожидаем", – признался дипломат.

По его словам, идея авиационной коалиции заключается в том, что в ней будут участвовать многие страны, причем каждая по-своему: кто-то предоставит самолеты, кто-то – военные аэродромы или обучение.

"Также речь идет и о разнообразии, то есть не только один тип самолета, но и другие типы самолетов, которые могут друг друга дополнять. Нам нужные носители ракет Storm Shadow, которые мы сейчас начинаем получать. ...Это ракета, которая нам нужна, но для этого нужны самолеты, потому что это ракеты воздух – земля или воздух – воздух. Те же Eurofighter или Tornado – это еще один тип самолетов, там есть другая специфика. Это те самолеты, которые могут являться носителями этих ракет", – пояснил Мельник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель 22 мая заявил, что тренировка украинских пилотов на F-16 уже началась. Он допустил, что Украина получит истребители в ближайшее время.

– В Госдепе США ранее заявили, что поставки F-16 Украине являются приоритетом для США, обучение пилотов начнется в ближайшие месяцы.

– В Минобороны Украины намекнули, что F-16 уже осенью будут защищать украинское небо.

– Президент США Джо Байден 19 мая заявил о поддержке усилий союзников по обучению украинских пилотов. Обучение, вероятно, будет проходить в Европе. В "коалиции истребителей" также – Британия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Португалия и Франция.

– РФ пригрозила Западу "колоссальными рисками" из-за поставок F-16 Украине.