'Есть конкретные планы': Чалый оценил угрозу российской агрессии против стран НАТО

Страна-агрессор Россия имеет реальные планы по нападению на страны НАТО, причем они даже задокументированы. Под угрозой находятся Эстония, Финляндия, Литва и не только.

Видео дня

Правда, пока замыслы россиян невозможно воплотить, поскольку война в Украине значительно снизила боевой потенциал армии агрессора. Такое мнение высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015–2019) Валерий Чалый в рамках проекта "Орестократия".

"Есть конкретные оперативные планы (России. – Ред.), они все уже изложены на бумаге. Существует и операция в сторону Эстонии, дальше Финляндии, ее подготовил Генштаб РФ. Есть операция "Сувальский коридор": была разработана в 2022 г. и предусматривает возобновление поставок грузов в Калининград – через Литву. Так же был план прорыва через Одессу на Приднестровье. Россияне просто не могут их применить, потому что есть ряд ограничительных моментов, прежде всего война и истощение войск силами ВСУ", – пояснил эксперт.

РФ де-факто уже ведет войну в Европе

Вместе с тем Чалый убежден, что война в Европе уже фактически продолжается. Под угрозой оказалась не только центрально-восточная часть континента, но и запад. Сейчас этот конфликт называют гибридным. Об этом недавно напомнила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что Европа уже находится в условиях гибридной войны.

"Политики в Европе все чаще заявляют, война пришла в их страны: там кабель порезали, где-то россияне влетели в пространство самолетами, залетели специально тремя Знаете, почему тремя МиГами? Ну, чтобы уже никто не сказал, что это случайно. Я уже молчу о дронах, остатки некоторых из них до сих пор не могут найти", – подчеркнул дипломат.

Беларусь опасается войны России с НАТО

Стоит вспомнить и роль в подобных инцидентах незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко, который предупреждал поляков о приближении российских БПЛА.

Чалый подчеркнул, что Лукашенко продолжает играть свою игру, опасаясь перерастания ситуации в настоящую войну с НАТО, ведь это означало бы его физический конец. В таком случае он потерял бы власть, а Россия полностью взяла бы контроль над страной в свои руки, а сам Лукашенко превратился бы лишь в лишнего свидетеля, и он это хорошо осознает.

"Путин (это мое субъективное мнение) не избежит соблазна показать слабость европейских стран, в частности стран НАТО. И это может проявиться через диверсионные группы или сухопутную компоненту. Путин хочет, чтобы прозвучало, что сапог российского солдата ступил на территорию Альянса", – подчеркнул эксперт.

Советуем посмотреть видеоверсию, богатую на детали, дипломатические инсайты и аналитику.

Напомним, страна-агрессор ускоряет информационно-психологическую подготовку к возможной войне с НАТО. В частности, россияне могут устроить провокацию под чужим флагом. Доказательством этому является заявление разведки РФ о том, что Великобритания якобы планирует, чтобы группа проукраинских россиян, воюющих за Украину, совершила нападение на корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в европейском порту.

Как писал OBOZ.UA, НАТО рассматривает возможность более решительного ответа на все более провокационные действия российского диктатора Владимира Путина. Среди вариантов – развертывание вооруженных дронов вдоль границы с Россией и ослабление ограничений для пилотов, которые позволят им открывать огонь по российским целям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!