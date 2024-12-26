Есть четыре позиции: Порошенко назвал главные факторы победы Украины в войне

Украинцы и власть должны объединиться вокруг Вооруженных сил Украины, поскольку это единственный шанс, который дает надежду на сохранение страны и победу в войне против России.

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Об этом сказал лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в интервью "5 каналу", назвав шаги, которые могут обеспечить победу Украине: перевод экономики на военные рельсы, создание военного спецфонда, поддержка украинского ВПК, активизация усилий по членству Украины в ЕС и НАТО.

"Первая позиция. Верните к украинскому лексикону слово "победа". Потому что победа приближает нас к миру, а замораживание войны затягивает. Я использую только слово "победа". И советую всем это делать. Ибо это совершенно по-другому настраивает тебя. Ты оптимист, как бы трудно ни было", – подчеркнул пятый президент Украины.

"Вторая позиция. Стабилизируйте линию фронта и дайте все на фронт. Не может быть так, как происходит сейчас. Я общаюсь с бригадами, а общее количество бригад, отдельных полков и батальонов, которым мы помогаем, уже достигает 200. И могу подчеркнуть, что абсолютному большинству не хватает самого необходимого. И даже не артиллерийские снаряды, а FPV. Сейчас критический дефицит ночных "Мавиков". Их просто нет, а без них войска "слепые". Почему государство не поставило их? Потому что было невыгодно покупать. Ибо цены на ночные "Мавики" от 135 до 150 тысяч гривен знают все. На них не заработаешь, ты не можешь продать их по 300. И это значит, что государство их просто не покупало. Неприемлемо", – считает Порошенко.

Также нужно перевести экономику на военные рельсы, говорит Петр Порошенко. "Мы должны это сделать еще в марте прошлого года. Мы должны продвинуться в технологическом плане, делать уникальные вещи, которые сегодня способна производить оборонная промышленность Украины", – сказал пятый президент.

В качестве примера он назвал разработку и производство комплексов противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ": "То, что он делает чудеса на фронте, и то, что за ним стоит очередь до апреля-мая следующего года – это хорошо. Мы увеличили в 10 раз объемы производства, и на сегодняшний день значительные участки фронта уже перекрыты, по крайней мере, что касается артиллерийских подразделений, центров управления, эвакуационных мероприятий, складов боеприпасов", – отметил Порошенко.

В то же время, он отметил, что производство этих средств государство не финансирует вообще.

"Это не имеет ничего общего с переводом экономики на военные рельсы. Уменьшите налоги для оборонной промышленности. Обеспечьте быстрое и эффективное принятие решений – от бронирования до военной приемки", – отметил лидер "ЕС".

"Перевод экономики на военные рельсы – это возврат денег НДФЛ бригадам. Вот посмотрите, перед Новым годом 2 миллиарда дали на счета бригад, они их использовали за два дня. 70 миллиардов лежали на счетах ГССЗИИ, на счетах других посредников, и армия из этого ничего не получала", – констатирует Порошенко.

"Обеспечьте, чтобы все военное финансирование было сконцентрировано в военном спецфонде. Это означает, что ни на какие другие цели государство не имеет права тратить деньги, определенные для сил обороны", – отметил он.

"Следующая позиция – стабилизация финансовой системы. Посмотрите, как хорошо была сделана банковская реформа, сделанная с 2014 года мы с Гонтаревой. Три года полномасштабной войны финансово-банковская система выдержала. Потому что эти конюшни были очищены", – подчеркнул он.

"Мы должны резко активизировать наши усилия по членству в ЕС и НАТО. Европейская Комиссия нам диктует верховенство права, независимость судов, защиту прав оппозиции. Защита прав оппозиции – это немедленная отмена запрета депутатам от оппозиции по международным командировкам и межпарламентской дипломатии. Это означает немедленную отмену любых запретов и закрытие каналов, включая 5-й и "Прямой". Это означает парламентский плюрализм, прекращение коррупционной работы телеканала "Рада" и "единого марафона" и обеспечение эффективной, публичной общественной дискуссии", – отметил Порошенко.

"В условиях рисков, которые сейчас концентрируются в Соединенных Штатах, мы должны сделать наши отношения с Европейским Союзом гораздо более предсказуемыми. И сделать огромный прогресс в отношении нашего будущего членства в Европейском Союзе", – отмечает Порошенко.

"А НАТО – это, чтобы не передать будущим поколениям угрозу войны. Потому что в противном случае война и опасность для Украины будет не заканчивающейся историей. Других форм гарантии нет", – подчеркнул он.