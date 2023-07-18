'ЕСПЛ дал четкий сигнал': Украина выиграла у РФ у Евросуда по делу по иску Москвы, в Минюсте прокомментировали

Европейский суд по правам человека в Страсбурге отказал России в ее межгосударственной жалобе на Украину, поданной еще в июле 2021 года. Тогда Москва обвинила украинскую сторону в пресловутом геноциде населения Донбасса с 2014 года, крушении пассажирского лайнера МН-17, а также "дискриминации" русского языка.

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Об окончательном решении европейского органа правосудии сообщили в Министерстве юстиции Украины. Ключевой причиной отказа ЕСПЧ удовлетворить требования истца стал отказ и невозможность последнего предоставить необходимые подтверждения своих обвинений.

"23 июля 2021 года ЕСПЧ сразу отклонил прошение об обеспечительных мерах, четко указав, что Россия не предоставила доказательств "серьезного риска невосполнимого ущерба основополагающим правам человека по Европейской конвенции". Более того, при подаче иска, все документы, как доказательства, так и само заявление, были поданы на русском языке, в связи с чем ЕСПЧ неоднократно давал указания подать все документы на официальные языки его работы, на английском или французском, однако Москва постоянно оттягивала предоставление надлежаще подготовленных документов", – подчеркнули в ведомстве.

На этом фоне представители Минюста резонно заметили, как сильно заблуждается Россия, когда верит, что и весь цивилизованный мир вместе с ней будет называть черное белым. Вместо этого европейское правосудие показало подлинное место всем этим искам и жалобам: отказали, закрыли дело и изъяли его из реестров.

"Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд изложили все мифы российской пропаганды. Совершенно бессмысленным такой поступок не назовешь — у них появилась дополнительная медиа-площадка для промывания мозгов и медиаповод. Но с юридической точки зрения их ожидает неизбежное поражение", – еще в начале судебной тяжбы прокомментировал иск Кремля министр юстиции Денис Малюська.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в 2021 году Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины. Основанием жалобы стала статья 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Москва предъявила нам целый ряд претензий, в числе которых:

гибель людей во время Революции Достоинства в 2014 году, при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе, а также во время проведения Операции Объединенных сил на Донбассе;

гибель людей и уничтожение имущества "в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации";

крушение самолета Малазийских авиалиний 17 июля 2014 года "вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий", и проч.

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