Российская армия ворвалась в Украину 24 февраля 2022 года. С этого времени широкомасштабная война против Украины длится 677 дней.

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Атака ХАМАСа на Израиль началась 7 октября 2023 года и привела к продолжающейся войне. По мнению украинской Википедии, "это пятый эпизод конфликта между Газой и Израилем". На мой взгляд, это второй эпизод необъявленной войны, которую возглавляемые россией силы зла уже ведут против цивилизованного мира.

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Напередодні Нового року ми почули дві важливі заяви, що пролунали з Пекіну та Пхеньяну.

У Пекіні товариш Сі в новорічному посланні наголосив, що Китай "поза сумнівом, возз'єднається". А незадовго перед тим він же заявив, що це "возз'єднання" неминуче, і "в цьому полягає головний національний інтерес і цього бажає народ". А бажання народу для диктаторів, як відомо, закон.

Того ж дня у Пхеньяні товариш Кім висловився в тому дусі, що війна на Корейському півострові може розпочатися будь-якої миті.

Якщо західні лідери чекатимуть офіційного оголошення війни, вони програють. Цивілізований світ програє. Війна вже точиться.

Якщо колективний Захід сподівається вберегти від війни свої країни, він помиляється. Якщо Захід гадає, нібито бойові дії вдасться обмежити територією України чи ще якихось кількох країн, він помиляється. І ці помилки можуть стати для нього фатальними.

Щоб ліквідувати будь-яку загрозу, треба ліквідувати джерело загрози. Таким джерелом є росія в її нинішньому стані. Єдиною гарантією дальшого існування цивілізованого світу є демонтаж імперії зла й утворення на її місці нових незалежних національних держав. Час нарешті це зрозуміти.