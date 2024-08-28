Американцы иногда бывают значительно умнее, чем обычно. Если Украина использует их дальнобойное оружие вопреки запрету, то есть где нельзя, шума не будет: проглотят и даже скажут, что разрешили.

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Но больше не дадут нам почти ничего. Закончилось. Потерялось. Сломалось. Куда-то делось. Пришло в негодность. Не хватает денег: Конгресс не предоставил, потому что другая фракция обиделась. Да и вообще — чтобы этим оружием (которого нет) пользоваться, необходимо знать особый язык (смесь санскрита с идишем), который нужно изучать 16 месяцев. Как минимум. Хотя бы на первом этапе.

И всё это — вовсе не потому, что их подвели, и совсем не потому, что жалко. Чисто в воспитательных целях. Старших друзей нужно слушаться. Кто союзников не уважает, у того союзников нет. Даже таких.