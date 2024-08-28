Блог | Если ударить дальнобойным оружием без разрешения, поставив США перед фактом
Американцы иногда бывают значительно умнее, чем обычно. Если Украина использует их дальнобойное оружие вопреки запрету, то есть где нельзя, шума не будет: проглотят и даже скажут, что разрешили.
Но больше не дадут нам почти ничего. Закончилось. Потерялось. Сломалось. Куда-то делось. Пришло в негодность. Не хватает денег: Конгресс не предоставил, потому что другая фракция обиделась. Да и вообще — чтобы этим оружием (которого нет) пользоваться, необходимо знать особый язык (смесь санскрита с идишем), который нужно изучать 16 месяцев. Как минимум. Хотя бы на первом этапе.
И всё это — вовсе не потому, что их подвели, и совсем не потому, что жалко. Чисто в воспитательных целях. Старших друзей нужно слушаться. Кто союзников не уважает, у того союзников нет. Даже таких.