10 лет пуйло настойчиво подтверждает, что мордор — главный враг Украины.

Последние полгода Америка не впервые даёт понять, что надеяться только на неё для нашей страны крайне рискованно.

Европа слаба и не может без США защитить даже себя, а защищать других и не в состоянии, и боится. Она занята собственными социальными стандартами, ей, по большому счёту, не до нас.

Кроме Китая как главного запасного варианта — объективно никого нет. Сегодня это фантастика, но, если американцы ещё немного будут колебаться, последствия на фронте могут стать такими, что ничего другого просто не останется.

Между уничтожением государства и договорённостью с КНР Украина выберет последнее. Если полицейские не спасают от бешеной собаки, нужно обращаться к её хозяину.