Украинцы, затаив дыхание, ожидают результаты переговоров, которые могут состояться в ближайший четверг. Если российский диктатор Владимир Путни не согласится остановить войну, то западные союзники должны задействовать план "Б".

Видео дня

Об этом сказал Петр Порошенко журналистам после заседания согласительного совета.

"Вопросы, которые волнуют людей – когда будет мир, когда закончится война, когда прекратят стрелять и когда Украина, наконец, может сбросить с себя бремя войны и российской агрессии. И с надеждой сейчас ожидают четверга, с одной стороны, и сегодняшним вечером. Сегодня вечером в соответствии с позицией наших партнеров, которую четко выразили президент Макрон, канцлер Мерц, премьер-министр Стармер, премьер-министр Туск и президент США Дональд Трамп, с которым они вышли на связь по телефону, это общая позиция, что сегодня до 24.00 должно быть введено 30-дневное прекращение. От этого очень многое зависит", – сказал Порошенко.

"А что будет, если пути не согласятся? Мы в свое время слышали очень мощное заявление президента Трампа, сказавшего: тогда должен быть план "Б". План "Б" – это больше оружия и никаких ограничений по применению зенитных и дальнобойных ракет. План "Б" – это новое повышенное финансирование для Украины, поскольку финансирование, принятое предыдущей администрацией Байдена, уже заканчивается. Когда? Уже начиная с июня", – напомнил пятый Президент.

"И санкции. Как и на что будут наложены дополнительные санкции, чтобы пути это почувствовал и чтобы это было мотивацией прекратить войну? Санкции должны быть на банковские активы, ни копейка не должна выйти из России для расчета по экспортно-импортным операциям. Санкции должны быть на теневой флот и на основной источник российского экспорта включая энергоносители – нефть и газ, которые обеспечивают, по оценкам, почти половину всех экспортных поступлений России", – сказал Порошенко.

Он также отметил, что именно поэтому Европейская Солидарность призывает остановить транзит российской нефти через территорию Украины.

"Если мы ожидаем, что наши партнеры введут санкции по нефти и нефтепродуктам, если мы требуем этого от них, как мы можем объяснить, что сейчас через украинскую суверенную территорию проходит экспорт российской нефти по нефтепроводу "Дружба", который составляет 300 тысяч баррелей в сутки? И это дает российскому бюджету дополнительные экспортные поступления на сумму 20 миллионов долларов в день, на которые покупают оружие для того, чтобы убивать украинцев", – сказал Порошенко.

"Этот законопроект был предварительно обсужден с послами стран Евросоюза, с чиновниками, включая министров иностранных дел. У нас есть полная и тотальная поддержка. Потому что не понимают граждане стран-членов Евросоюза, почему они должны страдать от того, что вводят ограничения, а украинцы будут транзитировать российскую нефть", – говорит Порошенко.

По его информации, на согласительном совете этот законопроект поддержали все фракции, кроме "Слуги народа".