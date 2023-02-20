Если Китай поддержит Россию в войне против Украины, это будет означать мировую войну, — Зеленский в интервью Die Welt

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Китай поддержит Россию в войне против Украины, это будет означать мировую войну. Он также призвал Пекин поддержать украинскую формулу мира и не помогать стране-агрессору.

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Об этом глава государства рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt. По словам президента, китайский вопрос чрезвычайно сложен.

"Для нас важно, чтобы Китай не поддерживал РФ в этой войне. На самом деле, я хотел бы видеть его на нашей стороне. Однако я не думаю, что это возможно на данный момент. Однако я вижу возможность для Китая дать прагматичную оценку тому, что здесь происходит. Потому что, если бы Китай вступил в союз с Россией, разразилась бы мировая война, и я думаю, Китай это осознает", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что существуют договоренности, гарантии безопасности, которые были следствием Будапештского меморандума. В них содержится четкое обязательство Китая защищать территориальную целостность Украины.

"И я хотел бы призвать придерживаться нашей формулы мира из 10 пунктов. Ядерная безопасность – это первый вопрос, в решении которого Китай должен сыграть свою роль, наряду с Соединенными Штатами и некоторыми государствами-членами ЕС. И не только как гарантия безопасности Украины, но и всего мира", – объяснил он.

Именно поэтому, по словам Зеленского, Пекин не может вести себя нейтрально, как это было до сих пор.

"Китай должен поддержать формулу мира, которую мы предлагаем, и выступать за гарантии безопасности. Речь идет о ядерной безопасности, потому что русские взяли под контроль нашу атомную электростанцию. Это серьезная угроза, которую никто не может предотвратить, даже МАГАТЭ", – резюмировал президент.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки считают, что Китай может оказывать стране-агрессору России нелетальную военную помощь. Не исключено, что речь идет о снаряжении, необходимом оккупационным войскам для вероятного весеннего наступления на фронте в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в Китае впервые назвали войной вторжение войск РФ в Украину, которое произошло почти год назад. Пекин утверждает, мол, категорически отрицает возможность дальнейшего развития боевых действий и даже подготовил свой "мирный план" по их завершению.

СМИ анонсировали, что лидер КНР Си Цзиньпин выступит с речью о "мире во всем мире" 24 февраля 2023-го – в годовщину начала полномасштабной войны РФ против украинского государства.

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