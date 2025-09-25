'Если бы вы были медведем, все бы это заметили': Рютте потроллил Россию 'бумажным тигром' Трампа. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что президент США с февраля последовательно придерживается своей линии относительно переговоров с Владимиром Путиным, которые так и не привели к результату из-за нежелания Кремля вести диалог. Он добавил, что реакция Москвы на слова Трампа лишь подтверждает уязвимость России.

Политик высказался в адрес Кремля, комментируя заявления Дональда Трампа о "бумажном тигре". Это произошло во время интервью в эфире телеканала Fox News.

"Мы видели вчера, когда президент Трамп говорил о бумажном тигре. И весь вчерашний день Кремль говорил: "Нет, мы не бумажный тигр. Мы – медведь". Ну, знаете, если вы медведь, вам не нужно выдавать себя за медведя, потому что все это заметят. Итак, это свидетельствует о большой слабости с российской стороны. И очевидно, президент зацепил здесь за живое", – отметил Рютте.

Что предшествовало

Перед этим Трамп, в собственном посте в Truth Social, охарактеризовал Россию как "бумажного тигра", отметив, что война уже более трех с половиной лет не приносит ей победы. По его мнению, трудности с топливом и расходами на армию все больше ослабляют российскую экономику.

Также OBOZ.UA сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, реагируя на заявление Дональда Трампа, заявил, что Россия ассоциируется не с тигром, а с медведем, подчеркнув, что "бумажных медведей не существует". Он добавил, что Путин неоднократно описывал этот образ как символ настоящей силы.

