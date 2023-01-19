Еще один нож в спину Путина: Сербия передаст Украине энергетическое оборудование
Сербия направит Украине гуманитарную помощь для поддержания энергетической системы. Соответствующее решение было принято на заседании сербского правительства 19 января.
Как сообщили в министерстве энергетики Сербии изданию Nova, оборудование предоставляется Киеву безвозмездно. При этом объемы помощи, утвержденные сербскими властями, и содержимое пакета поддержки не называются.
Напомним, в ноябре правительство Сербии передало Украине два автомобиля скорой помощи.
Сербия, которая называет РФ своим союзником на международной арене, отказалась вводить санкции против России из-за войны против Украины. Белград также не предоставлял нашей стране помощи вооружением.
При этом президент страны Александар Вучич на днях осудил войну РФ против Украины и заявил, что Крым и Донбасс являются территорией Украины. По словам Вучича, Сербия сейчас пытается дистанцироваться от Москвы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вучич призвал РФ прекратить вербовку сербов в ЧВК "Вагнер". Он раскритиковал российские ресурсы, где ЧВК призывает вступать в свои ряды.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!