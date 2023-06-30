ЕС призвал Китай надавить на Россию, чтобы заставить Кремль вывести войска из Украины

Европейский Союз призвал Китай оказать давление на Россию, чтобы Кремль немедленно, полностью и безоговорочно вывел свои войска с территории Украины. Там уверены, что китайская сторона может повлиять на Россию.

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС. Отмечается, что Пекин несет ответственность за поддержание международного порядка в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН.

В связи с этим китайская сторона может повлиять на Россию для завершения войны в Украине.

"Европейский Союз призывает Китай оказать давление на Россию для прекращения агрессивной войны, немедленного и полного вывода войск из Украины без предварительных условий", – говорится в заявлении.

Кроме того, участники саммита заявили о продолжении сотрудничества с Китаем, выразив при этом обеспокоенность из-за угроз в контексте Тайваня.

В ЕС также вновь выразили обеспокоенность по поводу принудительного труда, обращения с правозащитниками и лицами, принадлежащими к меньшинствам, ситуации в Тибете и Синьцзяне, а также соблюдения Китаем ранее взятых на себя обязательств в отношении Гонконга.

Напомним, представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Питер Стано заявил, что настоящие намерения Китая непрозрачны, однако он, скорее всего, не поддерживает Россию в военном плане и, похоже, каким-то образом держит кремлевского диктатора Владимира Путина под контролем, не давая ему поднять градус жестокости в российско-украинской войне. Пекин при этом использует Москву для собственной выгоды.

Как писал OBOZREVATEL:

– 18 июня 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин с официальным визитом, став первым американским дипломатом такого уровня, посетившим Китай за последние пять лет. Одной из главных целей этого вояжа, по сообщениям американских СМИ, является установление "открытого и мощного общения" с китайским руководством.

– По итогам встречи Блинкен подтвердил политику "одного Китая", а также сказал, что Пекин обещал не поставлять России оружие для ведения войны против Украины. Более детально о визите читайте по ссылке.

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