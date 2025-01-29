Politico сообщает, что глава Военного комитета ЕС немецкий генерал Роберт Бригер заявил о возможном размещении войск ЕС в Гренландии. На фоне заявлений Трампа насчёт возможной аннексии острова он подчеркнул, что такой шаг станет "сильным сигналом" и будет способствовать стабильности в регионе.

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Так что в некотором смысле разгорается определённый конфликт внутри НАТО типа греческо-турецкого на Кипре, только Кипр меньше Гренландии в 234 раза, да и Соединённые Штаты это не Греция и даже не Турция.

Надеюсь, что до настоящего военного противостояния дело не дойдёт (а то обиженный Трамп ради мира во всём мире может случайно уронить ядерную бомбу, к примеру, на Копенгаген), но очевиден факт: под Трамповым влиянием Европа внезапно обретает бодрость и решительность, уже лет 80 ей не очень свойственные.

Вообще складывается устойчивое впечатление, что Цивилизации для оздоровления (а также повышения внимания к собственной обороне!) уже давно жизненно необходимы регулярные пинки ногами — и она их, наконец, получает.