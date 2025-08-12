Эрдоган готов организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции, – Зеленский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов организовать саммит с участием лидеров Украины, США, России и Турции. В то же время политик поддерживает суверенитет и территориальную целостность украинского государства.

Видео дня

Об этом турецкий глава сообщил во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. О деталях разговора гарант рассказал в своем Telegram-канале 12 августа.

"Говорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. У нас всегда дружеские и содержательные разговоры, чувствуем и очень ценим такое искреннее и теплое отношение Турции и всего турецкого народа к нашим людям", – написал украинский лидер.

Стороны обсудили текущую дипломатическую ситуацию и открываемые ею перспективы. В частности, президент Эрдоган подчеркнул, что без участия Украины никакие переговоры не смогут обеспечить продолжительный мир. Также было отмечено общее понимание всех рисков и угроз. Все понимают, что кажущийся, а не настоящий мир, не будет иметь долговременного эффекта и лишь подтолкнет Россию к дальнейшей агрессии.

"Отметил, что мы готовы к любым форматам встречи ради прекращения убийства и завершения войны. Президент Эрдоган подтвердил готовность своей страны организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президенты обсудили мероприятия, которые Украина готовит во время Генассамблеи ООН.

"Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за посредническую роль Турции во время встреч с российской стороной в Стамбуле", – написал гарант.

Дополняется...