"Элемент торга": Чалый объяснил, что стоит за заявлениями о Tomahawk для Украины
В последнее время в публичном пространстве снова появились заявления о возможности передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Это оружие называют "ракетой, которая может изменить правила игры", но пока неизвестно, что на самом деле стоит за такими разговорами.
Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015–2019) Валерий Чалый считает, что тема Tomahawk – это не только о военной помощи, но и о глобальной геополитике и больших торгах между Вашингтоном и Москвой. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.
По словам Чалого, тема начала снова звучать в контексте стремления принудить Россию к миру путем удара по ее финансовым источникам. Основной источник финансирования российского военного бюджета – нефть. Полностью перекрыть ее экспорт не удается ни легально, ни в тени, поэтому украинские Силы обороны уже бьют по нефтяной инфраструктуре. По разным данным, сейчас от 20% до 38% нефтеперерабатывающих мощностей России находятся в состоянии ремонта.
"Это уже серьезный шаг. Теперь нужны "более глубокие" удары. "Томагавк" – это ракета-символ. Ее дальнобойность достаточно большая, более 2000 км. Но ажиотаж возникает не только из-за этого: речь идет не только о каком-то там ракетном преимуществе; это возможность ощутимо надавить на триггерную точку РФ, ведь "Томагавки" способны нести ядерное оружие", – объяснил он.
Чалый подчеркнул, что речь идет также о способности таких ракет нести ядерное оружие – и это создает для Кремля особые опасения. Наличие на территории Украины ракет, контролируемых США, которые потенциально могут нести ядерное оружие, будет восприниматься Москвой как слишком опасная эскалация.
В то же время возможен компромисс – поставить другие модификации с меньшей дальностью (например, упоминается 1 600 км). Tomahawk – постоянно модернизируемая ракета: высокая точность, наведение с применением космических средств – именно поэтому российская реакция интерпретируется как вовлечение США в войну.
"Если американцы дают определенные вооружения, то под согласованные цели. Думаю, не будет табу на Елабугу (там, где выпускают дроны, которые бьют сейчас по гражданскому населению Украины), на нефтепереработку, на ВПК. В принципе, может вырисовываться другой сценарий: будет предоставлена небольшая партия ракет, но двойного применения", – добавил он.
Дипломат называет Tomahawk элементом торга между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, причем торг выходит за рамки исключительно российско-украинской войны. Обсуждаются договоры по ограничению ракет дальностью до 5,5 тыс. км – Россия заинтересована оставить действующие ограничения, потому что не имеет ни финансов, ни технологий для участия в "гонке вооружений". США же, говорит Чалый, заложили в бюджете деньги на подобные цели.
"Вы же видели, сколько у них было взрывов этих ракет, пока они смогли что-то запустить? Я уже не говорю о ядерной составляющей; ядерные испытания в РФ, думаю, в последний раз состоялись в 1996 г., почти 30 лет назад, тогда как американцы научились проводить испытания через компьютерное моделирование. У россиян нет такой технологии. Поэтому РФ призывает оставить действующие ограничения на ракетные программы, потому что нет денег. А США, как я вижу, заложили в бюджете деньги на подобные цели", – пояснил он.
Чалый предположил, что Россия стремится вопрос стратегических вооружений поставить первым, показав, что война в Украине малозначима, мол, давайте поговорим о "серьезных вопросах мира... Или дайте нам разобраться с Украиной, только не поставляйте им вооружений. Вот такая примерно дискуссия продолжается".
В контексте потребностей ВСУ Чалый отметил, что даже если Tomahawk будет предоставлен, это вряд ли будет в больших объемах. Официальные источники говорят, что у ВМС США не так много этих ракет, и они нужны для плановых операций – то есть это не сотни штук. Tomahawk не решает вопрос масштабирования ударов: более масштабный ответ может дать только собственное производство.
Что предшествовало
Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Он пойдет на этот шаг, если страна-агрессор Россия не прекратит войну.
Трамп также подчеркнул, что власти РФ не хотят заканчивать войну против Украины, поэтому планирует встречу с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предоставление нового вооружения Киеву. По словам президента США, он намерен "дать Украине то, что поможет заставить Россию прекратить войну".
Посол США в НАТО Мэтью Уитакер считает, что предоставление американских ракет Tomahawk защитникам Украины должно подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам. Дело в том, что указанные ракеты дают Украине возможность наносить мощные удары вглубь страны-агрессора, что, в конце концов, "может изменить расчеты Путина".
Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 14 октября сообщил, что во время предстоящего разговора с Дональдом Трампом планирует обсудить возможность передачи Украине систем ПВО "Пэтриот" и крылатых ракет "Томагавк". По его словам, уже определены предварительные контуры решений, которые могут усилить украинскую оборону.
Трамп заявил, что знает, о чем будет просить его украинский президент во время переговоров. Речь пойдет об оружии, в частности о "Томагавках". Американский президент так и не сказал, поставит ли их Украине, но отметил, что Вашингтон имеет большой запас таких ракет. При этом Трамп проигнорировал вопрос журналистов, позволят ли США Украине атаковать "Томагавками" Москву.
