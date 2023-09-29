Электронное декларирование: в Верховной Раде сказали, когда откроют реестр деклараций

Член депутата фракции политической партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец заявила, что реестр деклараций будет открыт до Нового года. Ожидается подписание соответствующего закона президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Мошенец рассказала в интервью Украинскому радио. По ее словам, принятие законопроекта об электронном декларировании было и остается одним из структурных маяков Международного валютного фонда. В частности, это тот самый обязательный пункт, чтобы Украина продолжала получать деньги.

Нардепка отметила, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук уже подписал документ, теперь – очередь за президентом.

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"Пока ждем подписи президента. А далее публикация и 60 дней, в течение которых Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) должно открыть реестр деклараций. Я думаю, что в ближайшее время это произойдет, то есть точно к Новому году реестр будет открыт", – пояснила она.

Мошенец уточнила, что сначала будут открыты те, которые были поданы ранее. А до конца января 2024 абсолютно все декларанты должны подать декларации за 2021 и 2022 год, а до конца марта 2024 года - за 2023 год.

"То есть суммарно в апреле можно будет увидеть три года деклараций, проследить всех декларантов, обеспечивающих функции государства или местного самоуправления", – добавила она.

Следует отметить, 20 сентября депутаты Верховной Рады поддержали открытие деклараций сразу после возобновления е-декларирования, а не через год. Так парламент утвердил предложения президента Владимира Зеленского к соответствующему закону, которые он изложил одновременно с наложением вето.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардепы не поддержали правку о немедленном открытии деклараций. Тогда за нее отдали голоса 199 нардепов. При этом именно е-декларирование нардепы вернули сразу – 329 голосами.

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