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Джонсон заявил, что готов предоставить Украине любое оборонительное вооружение

Юрий Сергиенко
Новости политики
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Джонсон заявил, что готов предоставить Украине любое оборонительное вооружение

Великобритания готова предоставлять Украине любое оборонительное вооружение. Однако оно должно быть таким, чтобы им умели пользоваться украинцы.

Такое заявление британский премьер-министр Борис Джонсон сделал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом 8 апреля. Его слова приводит CNN.

"Я готов рассматривать любые варианты о поставках оборонительного оружия, чтобы помочь Украине защищаться", – сказал глава правительства Британии.

По словам Джонсона, важно, чтобы его страна давала такое оружие, которое действительно полезно и которым украинцы умеют пользоваться.

В то же время он ничего не сказал о танках, о которых просил Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Борис Джонсон пообещал сделать все, чтобы "заморить голодом" российскую военную машину. Тогда речь шла о санкциях против России.

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