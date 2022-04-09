Джонсон заявил, что готов предоставить Украине любое оборонительное вооружение

Великобритания готова предоставлять Украине любое оборонительное вооружение. Однако оно должно быть таким, чтобы им умели пользоваться украинцы.

Такое заявление британский премьер-министр Борис Джонсон сделал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом 8 апреля. Его слова приводит CNN.

"Я готов рассматривать любые варианты о поставках оборонительного оружия, чтобы помочь Украине защищаться", – сказал глава правительства Британии.

По словам Джонсона, важно, чтобы его страна давала такое оружие, которое действительно полезно и которым украинцы умеют пользоваться.

В то же время он ничего не сказал о танках, о которых просил Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Борис Джонсон пообещал сделать все, чтобы "заморить голодом" российскую военную машину. Тогда речь шла о санкциях против России.