Джонсон рассказал Байдену о визите в Киев и 'варварской затее Путина'

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вернувшись из поездки в Киев, созвонился с американским президентом Джо Байденом. Он передал ему состояние, в котором находится столица Киева, обороняясь от агрессии России и призвал коллегу задействовать все ресурсы, чтобы не допустить реализации варварской затеи Кремля.

Об этом политик написал у себя в Twitter. Он заверил, что заручился полной поддержкой Вашингтона в этом вопросе и недопонимания между лидерами государств не возникло.

"Наше общее внимание по-прежнему сосредоточено на поддержке президента Зеленского и украинского народа в их борьбе за свободу", – подчеркнул Джонсон.

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Напомним, что глава британского правительства, накануне прибывший в Киев, пообещал, что украинская армия может рассчитывать на любое вооружение и технику для обороны. При этом Джонсон указал важное условие, которое станет предпосылкой для отправки конкретного вооружения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джонсон с восхищением отозвался о народе Украины, который сплоченно и отважно противостоит мощному агрессору больше месяца и никакие лишения не отнимают у них стремления и дальше бороться за свою свободу.